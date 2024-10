It Wallet, come funziona la nuova app che porta patente e tessera sanitaria sul cellulare

Portafoglio digitale, al via la rivoluzione di It Wallet: da oggi, 23 ottobre, la patente e la tessera sanitaria direttamente nel tuo smartphone

L'identità digitale è diventata realtà: da oggi, mercoledì 23 ottobre, arriva nelle tasche degli italiani. Parte quindi ufficialmente, dopo mesi di lavorazione, la sperimentazione dell'IT Wallet sull'App IO, il portafoglio che conterrà i documenti digitali dei cittadini, a partire da patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità.

Sarà inizialmente testata da un campione di 50mila persone, per poi man mano allargarsi. Anche le funzionalità disponibili al momento sono ridotte rispetto a quelle che arriveranno in futuro.

Si tratta del primo passo verso il sistema che la Commissione Ue chiama Eudi Wallet, un'identità digitale un po' simile allo Spid, che sarà valida in tutta Europa. Rispetto allo Spid, cambia la struttura: in questo caso, più che di una identità si parla di un portafoglio, dove confluiranno i cosiddetti “attributi verificabili” cioè, per esempio, gli estremi del passaporto, del certificato di nascita, della patente, della tessera elettorale. Questo sistema permetterà una digitalizzazione più diffusa dei documenti, che dal 2026 dovrà essere progressivamente disponibile nei Paesi dell'Unione.

Aprendo l'applicazione pubblica App IO, attraverso la propria Carta d'identità elettronica o con lo Spid, nella sezione "Portafoglio" si potranno caricare e validare i primi documenti: patente, tessera sanitaria, carta della disabilità. Avranno da subito pieno valore legale, ma all'inizio potranno essere utilizzati solo per interazioni nel mondo fisico.