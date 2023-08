Argentina tra caos e inflazione oltre il 110%: le primarie scaldano i mercati

Las PASO, cresce l’attenzione degli investitori sull’Argentina. L'analisi

A pochi giorni dalle primarie in Argentina (Las PASO) i candidati sono alle battute finali dei loro tour elettorali e l’attenzione degli investitori è massima data la delicatezza della situazione economica in Argentina. Qualunque sia il governo a salire in carica, infatti, si troverà di fronte ad una situazione macroeconomica complessa, con l’inflazione superiore al 110% YoY, riserve FX nette negative e un’onerosa tabella di ripagamenti all’IMF nei prossimi anni.

In questo contesto sono necessarie riforme strutturali e un governo il più credibile possibile per portare avanti le negoziazioni con l’IMF. Già qualche settimana fa l’attuale ministro delle finanze Sergio Massa ha raggiunto uno Staff Level Agreement con l’IMF, che dovrà essere approvato dal board non prima della seconda parte del mese di agosto, per anticipare esborsi dovuti dall’IMF all’Argentina nella seconda parte dell’anno al mese di agosto e che dia sollievo al Paese almeno fino alle elezioni generali del 22 ottobre.