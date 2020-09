Assifact, il consiglio di amministrazione nomina cinque nuovi vicepresidenti

Fausto Galmarini confermato presidente Assifact per il triennio 2020-23

Nominati dal Consiglio, affiancheranno il Presidente Fausto Galmarini

Il Consiglio di Assifact, l'Associazione che riunisce gli operatori italiani del factoring, un business che vale circa 14% del Pil, ha nominato i nuovi vicepresidenti che per il triennio 2020-2023 affiancheranno il Presidente Fausto Galmarini. Sono: Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato di Banca Farmafactoring, Simone Del Guerra, Amministratore Delegato di Unicredit Factoring, Stefano Firpo, Responsabile Solution Imprese di Intesa Sanpaolo, Paolo Licciardello, Presidente di Emil-Ro Factor, Alessandro Ricco, Head of Trade and Working Capital Italy di Barclays Bank.

Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte del Comitato Esecutivo di Assifact insieme a Paolo Alfieri, Direttore Generale di Sace Fct, Enrico Buzzoni, Amministratore Delegato di MBFacta, Dario Greco, Head of BPO Factoring di Exprivia, e al Past President Rony Hamaui.

Ad agosto 2020 il volume d'affari cumulativo del factoring in Italia ha raggiunto 136 miliardi e 359 milioni di euro. Sempre ad agosto risultavano crediti in essere per 49 miliardi e 655 milioni di euro. Gli anticipi e corrispettivi pagati assommavano a 38 miliardi e 578 milioni di euro.