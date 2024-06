Imporre dazi è un segnale di debolezza (e lo sa anche l’intelligenza artificiale). Commento

Se fate qualche domanda a chatGPT sui dazi vi risponderà testualmente “che i dazi possono fornire protezione temporanea alle industrie nazionali, la loro imposizione può essere vista come un segnale di che un paese sta cercando di mascherare le proprie debolezze economiche o strutturali anziché affrontarle”. Anche l’intelligenza artificiale (AI) ha capito una cosa elementare, d’altronde le informazioni che alimentano i motori di AI sono fattuali e la sintesi è perfetta. Solo un approccio da paese del terzo mondo può giustificare dazi in attesa che il paese si strutturi per fronteggiare il mercato.

Rispondere alla Cina per il suo approccio protezionistico con un protezionismo ancora maggiore, come sta facendo l’Europa, è la stessa logica del derubato che ruba a sua volta per ottenere un risarcimento. Fra l’altro la Cina, per le auto, è il principale mercato di sbocco del mondo, il chè rende ancora più inspiegabile questa reazione della Commissione europea con il rischio di una contro ritorsione che potrebbe avere effetti nefasti per i produttori di auto europei. L’Europa dovrebbe sì rivedere le tempistiche del passaggio dal motore endotermico a quello elettrico in coerenza con il proprio tessuto sociale ed economico, ma chiudersi a riccio imponendo dazi ai cinesi che possono arrivare al 30/40% non risolve nulla. O meglio, tampona una leadership che sull’elettrico parla cinese ma non la mette in discussione.

Non a caso molti produttori europei negli anni scorsi hanno fatto accordi societari e industriali con i principali produttori di auto elettriche cinesi per fare sinergie indispensabili in un una tecnologia che è solo all’alba del suo irreversibile sviluppo. La Commissione europea dovrebbe invece incentivare investimenti e ricerca nei paesi europei e non rinunciare a un pezzo di mercato globale per salvare un piccolo orticello. Questa è il classico approccio populista che vede il mondo con il paraocchi, che scruta rischi ovunque, alza torri protettive e nel frattempo perde i treni dello sviluppo.