Auto elettriche, con gli incentivi Fiat 500e a meno di 22 mila euro. Ecco come

Incentivi auto, fino a 13.750 in meno per acquistare un'elettrica

Con l'incremento degli incentivi per l'acquisto di veicoli a emissioni zero, il mercato delle auto elettriche diventa sempre più allettante. I nuovi incentivi, mirati a favorire la transizione verso automobili ecologiche, prevedono sconti notevoli per chi opta per un'auto elettrica.

Senza la necessità di rottamare un veicolo usato, l'acquirente può godere di uno sconto di 6mila euro sull'acquisto di un'auto elettrica. Questo incentivo cresce a 7.500 euro se l’ISEE della famiglia è inferiore a 30mila euro.

Per coloro che invece scelgono di rottamare un veicolo Euro 4, l'incentivo raggiunge i 9.000 euro, aumentando ulteriormente a 11.250 euro se si verifica una riduzione dell'ISEE. Nel caso di auto Euro 3, gli sconti salgono a 10.000 euro e a 12.500 euro con ISEE ridotto. Consegnare un veicolo Euro 4 può portare a uno sconto massimo di 11.000 euro, che diventa 13.750 euro con ISEE ridotto.

Per le auto completamente elettriche, il prezzo non può superare i 35.000 euro, mentre per le ibride il limite è di 45.000 euro, e per le altre auto, il tetto è di 35.000 euro.

Ma quanto si risparmia? Fiat 500e sotto i 26.000 euro

Ma in definitiva, quanto si risparmia con i nuovi incentivi? Facendo le somme, sempre considerando che i prezzi possono variare in base al concessionario e alla Regione in cui vengono acquistati, nel caso si volesse comprare la nuova Fiat 500 elettrica (circa 35 mila euro), rottamando un Euro 2 e avendo un ISEE sotto i 30 mila euro, si andrebbero a pagare “solo” 21.250 euro. Ampio sconto anche senza rottamazione, ma con lo stesso ISEE, dal valore di 11 mila euro. In questo caso, si andrebbero a pagare solo 24 mila euro.

Volendo invece acquistare una Jeep Avenger, tra le elettriche più vendute nel 2023 dal valore di circa 34.000 euro, rottamando una Euro 3, ma questa volta avendo un ISEE superiore a 30 mila euro, si andrebbero a risparmiare ben 10 mila euro. Se invece l’ISEE dovesse essere ridotto, allora il vantaggio sarebbe di 12.500 euro, facendo abbassare il prezzo della macchina a circa 27 mila euro. Per niente un brutto affare.

Guardando, invece, l'opzione meno vantaggiosa, avendo un ISEE superiore a 30 mila euro il risparmio sarebbe di ben 9.000 euro rottamando una Euro 4. Nel caso volessimo acquistare una Dacia Spring (circa 25.000 euro), il prezzo si abbasserebbe dunque fino a toccare gli 16 mila euro.

Mentre per le ibride...

Nel caso invece volessimo acquistare un'automobile ibrida, il discorso cambia. Prima di tutto per il tetto massimo del prezzo, che può raggiungere i 45 mila euro contro i 35 mila dell'auto elettrica. Senza rottamazione, se volessimo acquistare una Toyota CHR (circa 32 mila euro), andremmo a spendere circa 28 mila euro con un ISEE superiore a 30 mila euro, mentre ne spenderemmo circa 27.000, invece, con un ISEE ridotto.

Volendo provare a simulare il risparmio massimo, dunque dando via un'automobile Euro 2 e possedendo un ISEE ridotto, se volessimo comprare l'ultimo modella della Alfa Romeo Tonale pagheremmo all'incirca 32 mila euro dai precedenti 42 mila con un risparmio netto di ben dieci mila euro.