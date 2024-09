Auto elettriche, Leapmotor sbarca in Europa: debuttano C10 e T03, offerta lancio a 17.900 euro

Stellantis: Leapmotor sbarca in Europa, debuttano C10 e T03

Sbarca in Europa Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis (al 51%) e il gruppo cinese Leapmotor (al 49%) fondato nel 2015 da Jiangming Zhu. I primi modelli ad arrivare nel Vecchio continente sono il C10 e il T03. La T03 e' la scelta smart per la citta', in quanto e' una vettura compatta elettrica del segmento A, con un'autonomia di 265 km e uno spazio interno da segmento B. Destinata alle nuove famiglie, invece, la C10 e' un D-Suv elettrico con dotazione premium, la migliore esperienza di guida della categoria, un'autonomia di 420 km e standard di sicurezza di prim'ordine.

A ottobre 2023 le due societa' avevano annunciato l'investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor, per l'acquisizione di circa il 21% delle quote dell'azienda cinese. L'accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, la joint-venture in quote 51-49 e guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per l'esportazione e la vendita, nonche' la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della "Grande Cina". Alla base della partnership strategica vi e' l'obiettivo condiviso di accelerare e ampliare le vendite di prodotti ad alta tecnologia a prezzi competitivi di Leapmotor in tutto il mondo, facendo leva sulle risorse e il know-how commerciale di Stellantis nel mondo.

Del resto, l'offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International e' complementare all'attuale tecnologia e al portafoglio dei 14 brand iconici di Stellantis e garantisce ai clienti piu' soluzioni di mobilita' economicamente accessibili. Potendo contare sui canali di distribuzione di Stellantis, quindi, Leapmotor International punta a incrementare il numero di punti vendita di veicoli Leapmotor in Europa, passando dai 350 previsti a fine 2024 a ben 500 entro il 2026.

Inoltre, nei prossimi tre anni e' in programma la commercializzazione di almeno un modello l'anno. I primi mercati europei coinvolti sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, che utilizzano la capillare rete di vendita di Stellantis e il supporto di Brand Manager dedicati. Dal quarto trimestre del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d'oltremare francesi), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia) e infine al Sud America (Brasile e Cile).

Nei prossimi giorni si apriranno gli ordini della T03, che sara' offerta al prezzo consigliato di 18.900 euro, con un'offerta lancio a 17.900 euro (la vettura sara' disponibile a partire dalla fine di settembre). Il Suv C10 sara' proposto a un prezzo consigliato di 36.400 euro (versione Style) con offerta lancio a 34.400 euro; in questo caso l'arrivo e' previsto presso i concessionari a ottobre.

Prezzo competitivo, tecnologia all'avanguardia e assistenza post-vendita di livello superiore. Sono questi i tre pilasti della strategia di espansione di Leapmotor International, la joint-venture tra Stellantis e la cinese Leapmotor, al debutto in Europa. I veicoli di Leapmotor - secondo l'azienda cinese - "sono alla portata di tutti poiché combinano prodotti di eccellenza con soluzioni economicamente sostenibili". Il secondo pilastro è rappresentato dall'impegno di semplificare la vita dei clienti attraverso l'uso di tecnologie intelligenti, mentre il terzo pilastro, sfrutta la forza della rete di distribuzione di Stellantis per assicurare "la massima tranquillità ai consumatori che hanno deciso di 'fare il salto' verso la mobilità elettrica proponendo un supporto a 360 gradi", dalla selezione della vettura alle soluzioni di finanziamento, fino ai servizi di assistenza post-vendita.