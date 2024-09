Stellantis, John Elkann ha avviato la ricerca per un successore del CEO Carlos Tavares

La decisione di Stellantis di avviare la ricerca del successore di Carlos Tavares, il cui contratto scadrà nel 2026, segna un momento cruciale per la casa automobilistica.

Il presidente John Elkann ha espresso crescente insoddisfazione per la situazione in Nord America, dove le vendite sono rallentate e alcuni dirigenti hanno lasciato l'azienda. Nonostante Tavares sia stato lodato per la sua gestione efficiente dopo la fusione tra Fiat Chrysler e PSA nel 2021, il calo delle vendite e la pressione dei mercati mettono ora a rischio il suo ruolo.

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, Elkann ha già avviato la ricerca di un successore, pur senza piani per un cambiamento immediato. Lo stesso Tavares, coinvolto nel processo di selezione, ha perseguito una rigida politica di riduzione dei costi, che ha compreso tagli di posti di lavoro e capacità produttiva, specialmente negli Stati Uniti. La sfida maggiore rimane quella di risolvere i problemi che affliggono i marchi Jeep e Chrysler, che si trovano a fare i conti con alti livelli di inventario e una perdita di quota di mercato.

Nel contesto di una crescente concorrenza, soprattutto da parte dei produttori cinesi e del rallentamento della domanda di veicoli elettrici, Tavares ha fatto discutere per la possibilità di vendere alcuni dei 14 marchi del gruppo per proteggere la redditività. Inoltre, la rete dei rivenditori statunitensi ha criticato duramente il CEO per la gestione delle scorte e il deterioramento dei marchi, spingendo per maggiori investimenti volti a migliorare la qualità e svuotare i lotti.

Stellantis ha recentemente annunciato investimenti di oltre 400 milioni di dollari in tre siti del Michigan, ma la pressione per invertire la tendenza negativa sul mercato americano rimane alta. La situazione sarà al centro della prossima riunione del consiglio di amministrazione, prevista per il 9 e 10 ottobre negli Stati Uniti, dove verranno esaminate le strategie messe in atto per il rilancio delle vendite.

Tavares ha ottenuto elogi in passato per aver reso Stellantis più snella e agile, soprattutto nei mesi successivi alla pandemia. Tuttavia, l’andamento negativo del primo semestre 2024, con un crollo del 48% dell’utile netto, ha messo in dubbio l’efficacia delle attuali strategie.

La pianificazione della successione è quindi una mossa strategica necessaria per garantire la stabilità del gruppo e la continuità dei risultati, con particolare attenzione al mercato nordamericano, considerato cruciale per il futuro dell'azienda.