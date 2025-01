Auto, italiani innamorati delle macchine francesi. Ma la più venduta è una soltanto, primo posto inaspettato

Auto, italiani innamorati delle macchine francesi

È stato un anno non particolarmente brillante per l’automotive in Italia, chiuso con 1.558.704 nuove immatricolazioni, in leggero calo dello 0,5% rispetto al 2023 (dati UNRAE). Alcuni marchi hanno subito bruschi arretramenti, mentre altri hanno retto bene o, addirittura, guadagnato terreno.

Tra le Case con un’elevata produzione, spiccano Toyota (+24,55%) e Dacia (+13,67%), ma anche Bmw registra un notevole balzo: supera il 4% di quota, passando da circa 60mila a 71mila immatricolazioni e raggiungendo il settimo posto tra i marchi. Appena fuori dalla top ten si notano MG (+32,01%), Skoda (+13,25%) e Volvo (+13,73%), che evidenziano trend positivi.

Come scrive il Corriere, sul versante opposto si segnalano i cali di Fiat (leader di mercato ma a -17,60%), Lancia (-28,32%), Ford (-15,94%), DR Motors (-26,15%) e Mini (-34,28%). Inoltre, rispetto alla top ten del 2023, escono Fiat 500 (precipitata al 24° posto), Volkswagen T-Roc, Dacia Duster e Ford Puma, anche se le ultime tre rimangono appena fuori dai primi dieci modelli del 2024.

1 – Fiat Panda

Sommando la versione “storica” e il restyling Pandina, la city car italiana resta saldamente in testa con 99.781 unità, solo tremila in meno del 2023. La curiosità adesso è capire l’effetto dell’imminente Grande Panda, prevista in gennaio.

2 – Dacia Sandero

Conferma la piazza d’onore: proposta in configurazione Streetway e Stepway, ha trascinato la crescita del marchio rumeno. Da 48.398 targhe nel 2023 passa a 60.380, in aumento di circa il 25%.

3 – Jeep Avenger

Non sarà una novità assoluta, ma di certo ha compiuto il balzo più grande: dal 18° posto del 2023 (22.266 unità) sale al terzo gradino con 41.184. La variante elettrica ha raccolto solo 2.477 immatricolazioni.

4 – Citroen C3

La best seller del marchio francese passa dall’ottavo al quarto posto, con un incremento di 7mila unità che la portano a 38.591. Si tratta di quasi due terzi dell’intero volume di Citroen, sebbene la declinazione elettrica rimanga ancora poco richiesta.

5 – Toyota Yaris Cross

Tra le scelte vincenti di Toyota negli ultimi anni, questo SUV compatto consolida la quinta posizione con un leggero incremento e raggiunge 36.942 targhe.

6 – Renault Clio

Una delle novità (annunciate) nella top ten 2024, grazie soprattutto alla variante full hybrid. Dal 13° posto con 25.217 immatricolazioni, è balzata a 35.809, contribuendo in modo determinante al +7,67% di Renault.

7 – Peugeot 208

Rientra tra le dieci auto più vendute dopo aver chiuso il 2023 al 14° posto. Con 32.488 immatricolazioni, cresce di un terzo su base annua, regalando a Peugeot una (rara) nota positiva, in un contesto complessivo in calo del 2,10%.

8 – Toyota Yaris

Torna nell’élite del mercato: nel 2023 era solo 18a, ‘oscurata’ dalla sorella Yaris Cross, mentre ora si posiziona ottava con 32.294 unità (contro le 23.098 precedenti), a conferma dell’ottimo periodo del brand giapponese in Italia.

9 – Lancia Ypsilon

Le 32.167 immatricolazioni si riferiscono sia alla vecchia versione (uscita di scena a giugno) sia alla nuova generazione ibrida/elettrica. Un anno fa totalizzava quasi 45mila targhe (terzo posto assoluto), dunque la flessione si fa sentire.

10 – Renault Captur

Conferma la top ten già vista nel 2023, grazie soprattutto al powertrain ibrido E-Tech. Curioso notare che i numeri variano di poco (31.901 nel 2024 contro 31.128 nel 2023) ma il modello passa dall’ottavo al decimo gradino.