Automotive, Ford: tagli per 1.400 lavoratori, anche tramite preensionamenti

La casa automobilistica statunitense Ford ha annunciato circa 1.400 posti di lavoro, anche tramite piani di prepensionamento volontario, a causa delle difficoltà dovute alla redditività.

In una nota ai dipendenti, Kumar Galhotra, presidente della casa automobilistica americana, ha dichiarato che il pensionamento volontario fa parte di "un processo pluriennale per rendere Ford più in forma ed efficace in tutto il mondo".

"Abbiamo ridefinito le priorità di alcuni prodotti e servizi e stiamo adeguando il nostro personale per allinearlo meglio alla nostra nuova dichiarazione di lavoro", ha detto Galhotra. I lavoratori che accetteranno il piano lasceranno l'azienda entro la fine dell'anno.

La casa automobilistica ha visto il suo prezzo delle azioni scendere negli ultimi anni durante il mandato dell'amministratore delegato Jim Hackett. Ford il mese scorso ha annunciato che sarà sostituito in ottobre dal veterano dell'auto Jim Farley, anche se Hackett rimarrà come consulente speciale fino a marzo del prossimo anno.

Hackett è stato criticato per le importanti decisioni che ha preso presso l'azienda di Detroit, che ha 117 anni, tra cui la graduale eliminazione della maggior parte dei modelli di berline sul mercato statunitense e il lancio della Mustang Mach-E, un veicolo utilitario sportivo completamente elettrico costruito su uno dei marchi più iconici dell'industria automobilistica.

Gli analisti hanno sottolineato che l'eliminazione graduale delle berline ha alienato alcuni clienti e che i progettisti hanno declassato la trasformazione della Mustang in un'auto di periferia. L'azienda ha anche ostacolato l'introduzione nel 2019 del SUV Explorer a causa di problemi di produzione che Ford ha dato la colpa a un piano troppo ambizioso.