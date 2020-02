Autostrade, piano con F2i per un fondo. Mission anti-revoca di Bertazzo

Trasformare Atlantia da azionista a semplice quotista di un fondo gestito da un soggetto terzo, magari F2i, in cui confluire Autostrade e altri asset. Questa, secondo i rumors, la proposta cui starebbero lavorando advisor e banche d'affari, per scongiurare la revoca delle concessioni. L'operazione, scrive il Sole, punta alla creazione di un fondo dentro cui far confluire la società dei Benetton insieme a F2i, che metterebbe dentro i suoi assett in cambio di quote dello stesso fondo.

Intanto ieri il ceo di Atlantia, Carlo Bertazzo ha spiegato si essere disponibile "a proseguire il dialogo con il governo per condividere un progetto di ammodernamento e sviluppo nell’interesse del Paese - dice Carlo Bertazzo, ad di Atlantia, interpellato ieri dal Messaggero - e siamo consapevoli degli errori del passato e quindi della necessità di lavorare con umiltà e spirito di servizio per riconquistare la fiducia degli italiani, cambiando radicalmente passo rispetto a ieri".