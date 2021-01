Bain, nominati tre nuovi partner per un totale di oltre 50

Bain & Company, Roberto Prioreschi: "Bain prosegue nel proprio piano di sviluppo strategico in Italia"

Bain & Company continua a crescere e annuncia la promozione a Partner di tre risorse dell’ufficio italiano. A partire dal 1° gennaio 2021, Laura Vezzoli, Mariagiovanna Di Feo e Fabio Colacchio – che vantano un’expertise consulenziale ultradecennale, solida e diversificata – sono entrati a far parte del leadership team di Bain in Italia, che conta oggi su oltre 50 Partner.

L’ufficio italiano di Bain, tra le sedi di Milano e Roma, conta oggi più di 500 risorse. Le donne rappresentano oltre il 30% delle 54 promozioni annunciate quest’anno a livello globale A gennaio 2021, Bain si è anche confermata, per la quinta volta, al primo posto nel ranking di Glassdoor, che determina, in base ai feedback anonimi dei propri dipendenti, la classifica delle migliori aziende a livello globale in cui lavorare.

“Queste promozioni dimostrano che Bain prosegue nel proprio piano di sviluppo strategico in Italia. Il costante progresso dell’azienda non è testimoniato solo dalla soddisfazione dei clienti, ma anche dalla possibilità di contribuire alla crescita di professionisti di primo piano e di grande competenza come Laura, Mariagiovanna e Fabio. L’annuncio si colloca nel più ampio contesto delle 54 promozioni a livello globale che riflette, tra le altre cose, il nostro impegno in termini di diversità e inclusione dell’azienda: le donne rappresentano infatti oltre il 30% dei professionisti promossi quest’anno” ha commentato Roberto Prioreschi, managing director di Bain & Company per Italia e Turchia.

In particolare, Laura Vezzoli, esperta in prodotti di consumo e agroalimentare, ha maturato oltre 12 anni di esperienza nel mondo della consulenza, lavorando a stretto contatto con dirigenti e management team di tutta l'area EMEA. Vanta una profonda conoscenza della strategia, delle vendite, del category management e dell’M&A. “Ottimismo. Entusiasmo. Meritocrazia. Questa è Bain. Mettendomi continuamente alla prova, mi ha fatto capire che ogni sfida può essere trasformata in opportunità e che tutti gli ostacoli, per quanto all’inizio possano apparire insormontabili, si possono affrontare con il giusto mix di positività, determinazione e lavoro di squadra. La promozione a Partner è un grande riconoscimento: sono fiera di fare parte del Bain leadership team”

Mariagiovanna Di Feo, in Bain dal 2010 all’interno delle practice Financial Services e Global Payments, è altamente specializzata nella consulenza a banche e istituti di pagamento nazionali e internazionali, con un focus particolare su pagamenti digitali, fintech e open innovation: “Sono onorata di entrare a far parte del leadership team di Bain, dopo 10 anni per me velocissimi, e sono ancora di più felice di entrarvi a far parte in questo 2021. Abbiamo davanti un periodo storico ed economico cruciale, che porterà enormi cambiamenti nell’industria dei Servizi Finanziari e dei Pagamenti: sono orgogliosa di poter accompagnare sempre più da vicino i nostri clienti, e continuare a costruire incredibili storie di successo. “Non chiedetevi mai cosa state rischiando, chiedetevi sempre cosa potete costruire”, diceva qualcuno. E mi piace aggiungere: fidatevi sempre del talento femminile”.

Infine, Fabio Colacchio – entrato in Bain nel 2012 – opera nel vertical Moda&Lusso, e ha acquisito una vasta esperienza nel settore Consumer Products e Retail, in particolare in ambito di marketing strategy e digital transformation. “Voglio impegnarmi a vivere questo ruolo coniugando l’eccellenza professionale con l’umanità - nel senso più completo e complesso del termine - così come è nei valori di Bain, una società unica sotto questo profilo, e così come ho imparato dai miei punti di riferimento di sempre, Claudia D’Arpizio e Federica Levato, e naturalmente da Roberto Prioreschi e dal resto del leadership team, di cui sono fiero di far parte”.