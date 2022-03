Banca Finnat, i Nattino preparano il delisting. Il titolo vola in Borsa

I Nattino hanno manifestato la propria intenzione di concentrare in una società appositamente costituita e denominata Nattino Holding le azioni

La famiglia Nattino prepara il delisting di Banca Finnat e il titolo vola a Piazza Affari: la prospettiva di un'Opa lo slancia del 23,41% a 0,311 euro, con un massimo toccato a 0,315 euro, mettendo a segno la migliore performance del listino milanese. Per gli scambi è boom: sono passati di mano 5,48 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di 179mila.

Nella giornata di ieri, la famiglia Nattino ha annunciato la riorganizzazione dell'assetto di Banca Finnat Euramerica, concentrando le azioni in una holding e prevedendo alla fine dell'operazione il delisting. Nel dettaglio, i componenti del ramo della famiglia Nattino che fa capo al Cavaliere del lavoro Giampietro Nattino, e cioè lo stesso Giampietro Nattino, Arturo Nattino, Andrea Nattino, Giulia Nattino, Paola Nattino, Celeste Buitoni, Giampietro Nattino jr e Paolo Nattino, hanno manifestato la propria intenzione di concentrare in una societa' appositamente costituita e denominata Nattino Holding le azioni complessivamente pari al 68,72% circa del capitale di Banca Finnat Euramerica.

Come specificato in una nota, il conferimento è funzionale a dare stabilità e certezza di lungo termine agli assetti proprietari della Banca mediante l'adozione di un adeguato assetto statutario della holding. Il conferimento determinera' l'acquisizione del controllo di diritto della banca da parte di holding.

A seguito del conferimento, la holding promuoverà, mediante una società veicolo, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni della banca per un corrispettivo non inferiore ai valori di conferimento e pari a 0,31 euro, con l'obiettivo di conseguire il delisting della banca. L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte di tutti gli aventi diritto sarà di 17.250.054 di euro.