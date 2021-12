Banca Generali, a novembre la raccolta balza a 810 mln, 6,8 mld da inizio anno

Banca Generali, sfiorato il target per tutto il 2021 già rivisto al rialzo

Nel mese di novembre la raccolta netta di Banca Generali ha toccato 810 milioni dai 406 milioni di un anno prima e dai 560 milioni di ottobre. Da inizio anno il dato complessivo ammonta a 6,8 miliardi dai 5 miliardi di un anno fa: sfiorato cosi' il target per tutto il 2021 che era gia' stato rivisto al rialzo, sottolinea l'istituto.

"I flussi si sono indirizzati quasi interamente verso soluzioni gestite o amministrate a conferma dell'ottima qualita' del dato oltre ai volumi", precisa una nota. Le soluzioni gestite hanno raggiunto i 4,6 miliardi in rialzo dell'88%, rappresentando il 67% del totale contro il 48% dello scorso anno. Le masse in Consulenza Evoluta si sono attestate a 7,1 miliardi (+22% su anno).

Commentando i numeri della raccolta, Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, ha detto: "Un altro mese di forte raccolta che ci proietta verso nuovi record di flussi. L'entita' della raccolta gestita riflette la centralita' del nostro modello di consulenza che riesce ad accompagnare i risparmiatori su scelte di pianificazione e protezione di lungo periodo superando lo scoglio della liquidita' ferma nei conti, in balia delle pressioni inflattive. Sebbene non manchi una certa incertezza per l'evoluzione della pandemia, guardiamo con ottimismo alle prossime settimane per chiudere al meglio quello che si profila come il miglior anno nella storia della banca con risultati superiori alle nostre stesse aspettative'