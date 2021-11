Banca Ifis, Massimiliano Fabrizi nuovo amministratore delegato di Farbanca

Massimiliano Fabrizi è il nuovo amministratore delegato di Farbanca, gruppo Banca Ifis, subentrando a Giampietro Bernardelle. Fabrizi, romano, 57 anni, vanta una lunga esperienza in ambito bancario dove ha ricoperto diversi ruoli soprattutto commerciali, si legge in una nota.

In Unicredit dal 2002, è stato deputy regional manager per il centro Italia, quindi head of commercial area e dal 2019 head of business retail region centro. La sua nomina va a rafforzare ulteriormente la struttura manageriale della società impegnata con la capogruppo Banca Ifis nella creazione di un polo leader di mercato specializzato nei servizi finanziari alle farmacie.