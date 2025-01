Banca Ifis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio sul 100% di illimity Bank

Banca Ifis, via all'Opas sul 100% di illimity Bank

Banca IFIS ha approvato la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio. L'offerta è stata comunicata al mercato con comunicazione diffusa in data odierna. L'offerta, che resta condizionata all'ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all'avveramento delle condizioni stabilite, è finalizzata all'acquisizione da parte di Banca IFIS della titolarità del 100% delle azioni di illimity Bank quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan. Dopo l'annuncio dell'Opas il titolo di Illimity bank corre in Borsa: in apertura è in rialzo del 6,44% a 3,604 euro.

In particolare, Banca IFIS ha proposto che per ciascuna azione di illimity Bank portata in adesione all'offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca IFIS al 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca IFIS di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.

''L'Opas di Banca IFIS su illimity Bank risponde all'esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo", ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, ad di La Scogliera Sa, azionista di controllo di Banca IFIS.