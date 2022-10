Banche e reputazione in rete: sul podio Unicredit, Intesa e Mediolanum

Banche e reputazione nel mondo delle rete: l'analisi stilata da Comin in collaborazione con KPI6

Il settore del baking accelera nella digitalizzazione e trova nella rete uno dei luoghi ideali nei quali raccontarsi e comunicare, rafforzando sempre di più profili e competenze. Da Unicredit a Intesa San Paolo, passando per Banca Mediolanum e Bper Banca, sono tanti gli istituti di credito che puntano sul web nel senso più ampio del termine, investendo sia in campagne pubblicitarie che nei più innovativi canali social. Secondo l'ultima indagine sulla web reputation del mondo bancario italiano condotta da Comin & Partners in collaborazione con KPI6, gli istituti di credito guidati da Andrea Orcel e Carlo Messina risultano tra i più quotati.

Lo studio, che ha utilizzato la metodologia del “web e social listening”, ha preso in considerazione oltre 100mila contenuti (tra articoli e post) prodotti da 30mila utenti, per oltre 187mila like, pubblicati sui social media e sui siti web, nel periodo gennaio-agosto 2022. L'analisi, bilanciando il volume delle conversazioni con il “sentiment” con cui se ne parla, ha permesso così di stilare una classifica della banche con la miglior reputation sul web, mostrando anche gli istituti con maggiori volumi di conversazioni, cioè quelli di cui si è parlato di più. Sul podio si sono piazzate Unicredit, Intesa SanPaolo e Goldman Sachs, seguite da Banca Mediolanum e Bper Banca. Nella top ten anche Banco Bpm, Fineco Bank, Credem Bnp Paribas e Deutsche Bank.

“Il settore bancario sta vivendo una fase di grande evoluzione, in un momento di grande fermento dovuto alla situazione economica generata dallo scenario geopolitico internazionale e dalle conseguenze della vicenda pandemica”, ha dichiarato Gianluca Comin, Founder e Presidente di Comin & Partners. “In questo contesto, la reputazione delle banche gioca un ruolo chiave come fattore di vantaggio competitivo per generare fiducia nei consumatori. Per questo abbiamo ritenuto utile realizzare una ricerca che mette in luce i punti di forza e le dinamiche del settore, rispetto alle aspettative del pubblico del web”.

"Il settore del banking sta aumentando sempre di più la sua attenzione alla reputazione digitale, che costituisce un elemento importante di vantaggio competitivo”, ha dichiarato Alberto Nasciuti, amministratore delegato di KPI6, che ha aggiunto: “Con l'aiuto delle nostre tecnologie siamo riusciti ad individuare e analizzare gli argomenti più connessi al banking, dalle app alle criptovalute, dalla sostenibilità all’esperienza in filiale e abbiamo anche potuto profilare gli utenti, anche quelli nella nicchia più difficile da coinvolgere: la Generazione Z”.