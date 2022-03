Banche, Fabi: al via una rubrica tv per sciogliere i dubbi sul settore

Al via "Fabi risponde", una nuova rubrica televisiva di servizio, realizzata dalla Fabi

Risolvere i dubbi e fornire risposte ai quesiti delle lavoratrici e dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore: dal credito agli investimenti, dalla gestione delle sofferenze al whistleblowing, dalle norme sui dati personali fino ai codici di condotta. Con questo obiettivo prende il via "Fabi risponde", una nuova rubrica televisiva di servizio, realizzata dalla Fabi, a cura di una squadra di preparati ed esperti dirigenti sindacali della stessa Federazione autonoma bancari italiani: Annalisa Campana, Barbara Gallocchio, Silvia Masaracchia, Carlo Nepi e Valeria Rivieccio che si alterneranno davanti alle telecamere.

È la prima volta che nasce una iniziativa di questo tipo nel settore bancario. La rubrica andrà in onda una volta a settimana sul canale finanziario all news Class Cnbc, a partire dal prossimo 2 marzo, tutti i mercoledì alle ore 14.15 e poi in replica sia il sabato (12.35) sia la domenica (13.00).

Class Cnbc è sul canale 507 della piattaforma satellitare Sky, 24 ore su 24 in streaming dal sito ufficiale video.milanofinanza.it e sulle applicazioni per smartphone e tablet. Le puntate di "Fabi risponde" saranno sempre disponibili anche su www.fabitv.it e su tutti i canali social della Federazione autonoma bancari italiani.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, unico e di altissimo livello. Dimostriamo di avere una marcia in più: è una iniziativa di grandissimo rilievo per la nostra organizzazione con la quale intendiamo offrire uno strumento pratico di servizio per le lavoratrici e i lavoratori bancari e, allo stesso tempo, vogliamo contribuire, assieme a un editore importante, a fare informazione su argomenti complessi e tecnici che spesso nascondono insidie e difficoltà applicative. Allo stesso tempo, è l'occasione per valorizzare i nostri talenti, perché la Fabi è un insieme di persone di straordinario valore professionale, donne e uomini, che ogni giorno operano con impegno encomiabile nell'esclusivo interesse delle lavoratrici e dei lavoratori bancari" commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.