Banche, Fabi: un sito dedicato all'educazione finanziaria

Guide multimediali, dati e analisi, video animazione, articoli e approfondimenti su risparmio, investimenti, credito, sistemi di pagamento e nuove tecnologie finanziarie. Tutto questo in un nuovo sito, dedicato all'educazione finanziaria, raggiungibile all'indirizzo web edufin.fabi.it. E' l'iniziativa con la quale la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) è stata ammessa, per il quarto anno consecutivo, a partecipare al mese dell'educazione finanziaria, la campagna organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, organismo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dopo le iniziative "Parla con me", la web serie lanciata nel 2018, le animazioni di "Chiedilo ai bancari" del 2019 e i video di "La Fabi fa scuola" del 2020, senza dimenticare "Fabi Educational", il progetto dedicato ai quasi 7 milioni di studenti del Paese, selezionato dall'Ocse per la campagna Global Money Week del marzo scorso, la Fabi torna in campo con una nuova iniziativa e l'obiettivo di accrescere la cultura finanziaria in Italia, con particolare attenzione per più giovani. Da anni la Fabi promuove iniziative per la conoscenza e la competenza di tutti cittadini, con l'obiettivo di diffondere la comprensione dei temi relativi all'economia, alla finanza, al risparmio, ai prodotti bancari.

Grande attenzione a bambini e ragazzi, per promuovere l'acquisizione di competenze finanziarie utili a districarsi in modo consapevole nel mondo dell'economia e adottare comportamenti coerenti con le proprie esigenze e possibilità. Attraverso un linguaggio semplice e una grafica animata, i contenuti del sito sono fruibili anche da parte dei piu' piccoli, cosi' da renderli piu' consapevoli e responsabili delle loro scelte future in campo economico e finanziario. Edufin.fabi.it e' un contenitore aperto a tutti in cui trovare materiale utile per scuole, insegnanti e famiglie.

"Con l'adesione alle iniziative per l'educazione finanziaria, la Fabi continua nel suo intento di assumersi una importante responsabilita' nei confronti della collettivita' e della clientela delle banche dimostrando grande attenzione a un tema sociale fondamentale per tutto il Paese. Siamo convinti che serva piu' educazione finanziaria, a cominciare dalle scuole. A tutti i livelli è necessario conoscere i fondamentali del settore, conoscere le caratteristiche dei conti correnti e dei mutui. E' importante saper valutare le condizioni offerte dagli istituti di credito sui singoli prodotti e servizi bancari. In questo, vogliamo dare convintamente il nostro contributo in direzione di una corretta educazione finanziaria, nell'interesse del Paese, della clientela, delle lavoratrici e dei lavoratori bancari" commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.