Banche, l’avviso mette in allerta i correntisti: massima attenzione

Banca Unicredit, stop alle operazioni nella notte tra il 24 e 25 giugno

Banca Unicredit ha reso noto che nella giornata del 25 giugno 2023, dalle ore 1:00 alle ore 3:00, le carte di credito, carte di debito, carte prepagate e ATM potrebbero non funzionare, rendendo impossibili le operazioni.

La non operatività dei servizi sarà temporanea ed è dovuta a interventi di manutenzione che il gruppo bancario ha predisposto per garantire la massima sicurezza dei sistemi. Come scrive Nanopress, l’intervento di manutenzione potrebbe impedire ai servizi di funzionare parzialmente o del tutto, quindi non è necessario allarmarsi perché, una volta conclusa la manutenzione, tutto tornerà nella normalità.