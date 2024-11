Unicredit, niente da fare. BancoBpm boccia l'offerta: "Condizioni inusuali, non riflette il nostro potenziale"

Banco Bpm boccia l'Ops di Unicredit: "Condizioni inusuali"

Banco Bpm boccia l'offerta di Unicredit. “Fermo restando che Banco Bpm si esprimerà sull’offerta pubblica di scambio volontaria” lanciata ieri da Unicredit “con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”, il Consiglio di amministrazione dell’istituto di via Meda fa sapere in una nota che analizzando l’informativa “in via preliminare e nel migliore interesse degli azionisti, rileva all’unanimità che l'offerta indica un corrispettivo unitario, interamente in azioni, che riflette un premio dello 0,5% rispetto al prezzo ufficiale di Banco Bpm del 22 novembre e uno sconto implicito del 7,6% rispetto al prezzo ufficiale di ieri”. In sostanza “le condizioni risultano del tutto inusuali per operazioni di questa tipologia”.

E, “nell’opinione del Consiglio di amministrazione, non riflettono in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di Banco Bpm”. Tale potenziale, si legge ancora nella nota di Banco Bpm, “è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato”.

Non solo. Con la fusione con Unicredit, "verrebbe meno l'autonomia giuridica della banca, a discapito del brand e riducendo significativamente la concorrenza sul mercato italiano".

BancoBpm, al via il Cda per valutare l'Ops di Unicredit

E’ iniziato il consiglio di amministrazione di Banco Bpm che farà una prima valutazione dell’Ops di UniCredit per l’istituto guidato da Giuseppe Castagna.

Nella sede storica di Bpm di Piazza Meda è stato visto entrare il consigliere Mario Anolli che non ha rilasciato dichiarazioni. Al termine della riunione del board e’ atteso un comunicato stampa dell’istituto. Appare remota, comunque, la possibilità che un premio dello 0,5% rispetto al prezzo di venerdì scorso possa essere sufficiente a strappare il sì dei consiglieri di Banco Bpm.

L'ops lanciata da Unicredit sulle azioni di Banco Bpm potrebbe essere ostile. “Si” è stata la risposta del consigliere di amministrazione di Bpm Mauro Paoloni, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se l’operazione di Unicredit, che ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sui titoli di Banco Bpm, fosse ostile.