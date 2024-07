BancoBpm, scontro con i sindacati su piano uscite e assunzioni

Banco Bpm : ai dipendenti, 800 uscite nette anche senza accordo sindacale

Tensioni tra Banco Bpm e una parte dei sindacati riguardo al numero di assunzioni compensative per le uscite incentivate previste dal piano industriale approvato a dicembre. First, Fisac e Uilca non accettano il rapporto di un ingresso ogni due uscite e, lo scorso 27 giugno, hanno abbandonato il tavolo sindacale proprio mentre si discuteva del fondo di solidarietà per le uscite incentivate, come riportato in una comunicazione della banca ai dipendenti.

"Banco Bpm andrà avanti con quanto dichiarato nel piano industriale, con o senza accordi sindacali. Ciò garantirà comunque l'obiettivo dichiarato dall'azienda di 800 uscite nette. Si segnala peraltro che, per la prima volta nella storia di questo tipo di trattative, non verrebbe utilizzato il fondo di solidarietà di settore e ciò non consentirebbe di raggiungere un'ulteriore tranche di assunzioni". È l'avvertimento lanciato dall'istituto.