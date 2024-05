BlackRock sale nel capitale di Banco Bpm: le mani del fondo Usa sull'Italia

BlackRock sale al 5,2% del capitale di Banco Bpm

BlackRock, il gigante mondiale degli asset manager, ha acquisito una partecipazione del 5,238% in Banco Bpm, una delle principali banche italiane del FTSE MIB, secondo le comunicazioni della consob del 17 maggio 2024.

Con una gestione di asset che supera i 10.000 miliardi di dollari (di cui un terzo in Europa), BlackRock o anche detta "banca ombra del mondo", è una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo, e al di là degli Usa, oramai da molti anni sta stringendo partnership e investendo in diverse fintech e neobank europee, con un focus particolare sull'Italia, dove è presente da oltre 20 anni. L'obiettivo del suo Ceo, Larry Fink, è accedere al mercato in rapida crescita degli investitori al dettaglio più giovani e digitalmente competenti.

In particolare BlackRock ha messo le mani sul sistema bancario italiano. Attualmente, il gigante finanziario ha partecipazioni del valore di quasi un centinaio di miliardi di euro in diverse aziende del Paese e, attraverso il fondo Macquarie, sta anche partecipando all'acquisizione della rete di telecomunicazioni italiana. Non a caso sono già azionisti importanti Telecom Italia (0,53%).

In passato, nel 2009, BlackRock ha ereditato diverse partecipazioni in società italiane dalla fusione con Barclays Global Investors, per un valore di circa 8,9 miliardi di euro. Nel 2014, il suo stock di investimenti in Italia era cresciuto a circa 58 miliardi di euro.

Nello specifico, secondo i dati della Consob al 6 giugno 2014, BlackRock detiene significative quote di azioni in numerose importanti società italiane, tra cui alcune componenti chiave dell'indice FTSE MIB di Piazza Affari. Tra queste, Banco Popolare, UniCredit, Allianz, Rai Way, Terna, Banca Popolare di Milano, Azimut Holding e Intesa Sanpaolo.

Per ordine BlackRock ha conquistato il 5% del capitale di Intesa Sanpaolo, la principale istituzione bancaria italiana, diventando il secondo azionista più importante dopo la Compagnia di San Paolo. Lo scorso marzo ha poi consolidato la posizione di UniCredit con una quota del 6,832%, diventando il principale azionista di "Piazza Cordusio" dopo l'annullamento degli ultimi 37,8 milioni di titoli comprati con la prima tranche del buyback 2023. Per la stessa ragione è stata corretta al rialzo anche la partecipazione di Allianz, pari al 4,14%. Dal 29 gennaio 2024 BlackRock detiene una partecipazione aggregata del 5,082% nel capitale di Terna.