Barbara Berlusconi prima azionista di Whoopsee, il new business della figlia di Silvio. Ecco l'atto ufficiale in anteprima

Barbara Berlusconi diventa prima azionista di Whoopsee. Ecco l'atto ufficiale in anteprima

Barbara Berlusconi, terzogenita dell'ex premier Silvio Berlusconi, è diventata la principale azionista di Whoopsee, il portale di informazione dedicato al mondo delle celebrità, gossip e moda. A febbraio, attraverso una fiduciaria, ha acquisito il 17,6% delle quote di Unaluna, la startup milanese fondata nel 2021 che, oltre a gestire Whoopsee, è anche proprietaria di The Muffa, canale social incentrato su temi ambientali e sostenibilità.

Oltre a Barbara Berlusconi, nel capitale sociale figurano anche John Elkann attraverso Gedi Digital, che controlla il 14,4% delle quote, e il family office Lmdv di Leonardo Maria del Vecchio, che attraverso una fiduciaria possiede il 4,6%. Matteo Sordo, dirigente Mediaset e amministratore delegato della concessionaria Digitalia ‘08, detiene un 2,2%, mentre Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, è membro del consiglio di amministrazione. Ecco l'atto ufficiale del notaio che Affaritaliani.it può mostrarvi in anteprima.