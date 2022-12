Barilla cresce nei prodotti da forno: acquisita l'americana Back to Nature

Barilla finalizza l'accordo con la holding americana B&G Foods: i dettagli

L'italiana Barilla cresce negli Stati Uniti e punta sui prodotti da forno di Back to Nature: il gruppo leader nel settore alimentare ha finalizzato un accordo con B&G Foods, holding americana di prodotti alimentari, per l'acquisizione del brand specializzato nella produzione di snack salutari.

Nata nel 1960, Back to Nature offre un’ampia gamma di prodotti a base vegetale non OGM, come biscotti, cracker, frutta secca e granola. Da sempre si impegna a fornire alle persone cibo buono e al tempo stesso salutare, fatto con ricette ispirate alla natura e ingredienti selezionati.

Con questo accordo Barilla, già leader europeo dei prodotti da forno e con una forte expertise nel campo dei prodotti buoni e bilanciati, accelera il proprio percorso di crescita internazionale rafforzandosi anche nel mercato Bakery degli Stati Uniti, dove il gruppo è già leader di mercato nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa. L'acquisizione di Back to Nature fornisce a Barilla un solido punto di partenza per costruire e crescere nel dinamico mercato nordamericano dei prodotti da forno.

Barilla: "Con B&G Food un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita nel bakery"