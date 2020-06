Bce: "A maggio economia in lieve recupero. Nel 2° semestre torna l'espansione"

"Nel primo trimestre del 2020 il Pil in termini reali dell'area dell'euro è sceso del 3,8% sul periodo precedente e i nuovi dati segnalano un'ulteriore marcata flessione nel secondo trimestre. I piu' recenti indicatori economici e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali confermano una drastica contrazione dell'economia dell'area dell'euro e un rapido deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro".

E' quanto si legge nel Bollettino economico della Bce. L'Eurotower nota che "la pandemia di coronavirus e le necessarie misure di contenimento hanno avuto gravi ripercussioni sia sul settore manifatturiero sia su quello dei servizi, comportando pesanti ricadute per la capacita' produttiva dell'economia dell'area e la domanda interna". 'Gli indicatori più recenti", comunque, "suggeriscono una lieve inversione della contrazione a maggio, in coincidenza con il graduale riavvio di parte dell'economia".

"Seguendo questa linea - prosegue la Bce - con l'ulteriore distensione delle misure di contenimento, nel terzo trimestre l'attivita' dell'area dell'euro dovrebbe segnare un recupero, sostenuta dalle condizioni finanziarie favorevoli, dall'orientamento espansivo delle politiche di bilancio e dal riavvio dell'attivita' mondiale, benche' nel complesso la rapidita' e la portata della ripresa restino molto incerte".

Nel secondo semestre è previsto "un successivo ritorno all'espansione, grazie al determinante e considerevole sostegno fornito dalle misure di bilancio e di politica monetaria". "Ciononostante - prosegue il documento - le proiezioni indicano una notevole revisione al ribasso sia del livello dell'attivita' economica, sia delle prospettive di inflazione nell'intero orizzonte temporale considerato, a fronte di uno scenario di base caratterizzato tuttavia da un grado di incertezza straordinariamente elevato'.

La Bce ribadisce che 'le nuove informazioni disponibili confermano che l'economia dell'area dell'euro sta subendo una contrazione senza precedenti. L'attivita' economica ha registrato un brusco calo per effetto della pandemia di coronavirus (Covid-19) e delle misure introdotte per il suo contenimento. Le notevoli perdite in termini di posti di lavoro e reddito e il livello di incertezza eccezionalmente elevato che circonda le prospettive economiche hanno determinato una flessione significativa della spesa per consumi e degli investimenti'.

Sebbene "i risultati delle indagini congiunturali e gli indicatori in tempo reale dell'attivita' economica abbiano mostrato alcuni segnali di ripresa in concomitanza con la graduale distensione delle misure di contenimento', inoltre, 'il miglioramento e' stato finora modesto rispetto alla rapidita' con cui gli indicatori sono precipitati nei due mesi precedenti". A livello globale, nota ancora la Bce, 'la pandemia di Covid-19 ha paralizzato l'economia mondiale e le misure adottate dai governi di tutti i paesi per contenere la diffusione del virus hanno determinato il recente brusco calo dell'attivita' economica'.