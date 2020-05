Bce, via libera parziale al Qe dalla Corte tedesca. Italia salva

Bce, Corte tedesca Karlsruhe: Qe in parte anti costituzione tedesca

L’acquisto di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea “viola in parte” la Costituzione tedesca, in quanto il governo tedesco e il Bundestag “non hanno esaminato le decisioni della Bce”. E’ questo il verdetto annunciato oggi dalla Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe, a quanto riferiscono diversi media tedeschi. In sostanza, la Corte accoglie in parte i ricorsi contro il quantitative easing della Bce presentati tra gli altri dall’ex esponente della Csu, il partito conservatore bavarese, e dal fondatore della Afd Bernd Luecke. Il verdetto è stato emesso con 7 voti a 1. Non è stato dato seguito invece alla contestazione che il Qe sarebbe stato un finanziamento di Stato per via valutaria. “Il governo federale e il Bundestag sono impegnato di contrastare la gestione passata del Pspp”, si afferma nella sentenza. Inoltre, la Corte costituzionale ritiene “arbitraria” il verdetto della Corte europea del dicembre 2018 e dunque non vincolante per la Germania.

Bce, Corte tedesca pone condizioni a ulteriore partecipazione Bundesbank a Qe

Il programma di Qe lanciato dalla Bce e' legale ma la Bce ha tre mesi di tempo per dimostrare che "gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal programma di acquisto di titoli pubblici non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica fiscale ed economica derivanti dal programma. E' quanto hanno deciso i giudici della Corte costituzionale tedesca che nel dispositivo della sentenza sottolineano come il governo federale e il parlamento abbiamo il compito di assicurarsi che la Bce conduca una valutazione sulla proporzionalita' dei suoi programmi. Per questo, secondo quanto deciso dalla Corte, "dopo un periodo di transizione di non piu' di tre mesi, per permettere il necessario coordinamento con l'Eurosistema, la Bundesbank non puo' piu' di conseguenza partecipare all'implementazione ed esecuzione delle decisioni in questione della Bce (il qe, ndr) a meno che il consiglio direttivo della Bce adotti una nuova decisione che dimostri appunto la proporzionalita' del suo programma". "Agli stessi termini - conclude la sentenza - la Bundesbank deve assicurarsi che i bond gia' acquistati e tenuti nel suo portafoglio sia venduti in base a una strategia - possibilmente di lungo termine - coordinata con l'Eurosistema".