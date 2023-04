Bertelli e Caracciolo puntano sul tornio: comprata la toscana MCM per 8,36 mln

L’operazione, costata in tutto 9,36 milioni, è stata chiusa da Aegida Investments

Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 8,36 milioni di euro a Giacaranda Caracciolo di Melito Falck e altri (tra i quali Fabio Gallia, ex a.d. di Cdp e Bnl Bnp) e Lorenzo Bertelli (figlio di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada) per comprare il 100% di MCM (Madar Costruzioni Meccaniche), società toscana che produce torni paralleli.

L’operazione, costata in tutto 9,36 milioni, è stata chiusa da Aegida Investments, club deal guidato da Francesco Pastor e lanciato due anni fa dalla Caracciolo (figlia del defunto Carlo già fondatore del gruppo Espresso Repubblica e oggi compagna di Gaetano Miccichè, già top banker di intesa Sanpaolo), Gallia e Bertelli. Il veicolo usato dal club deal è stata la newco Aegida Machine Tools (Amt).

Le risorse necessarie all’acquisto sono derivate dall’aumento di capitale di 2,5 milioni deliberato da Amt e dal finanziamento di Intesa Sanpaolo erogato a fronte del pegno sul 100% di MCM. A vendere a Aegida sono stati i tre proprietari di MCM: Luciano Morbidelli che per il suo 65% ha incassato oltre 6 milioni, il figlio Andrea titolare del 30% che ha incassato 2,8 milioni e Claudia Ciabatti titolare del restante 5% che ha incassato 468mila euro.

Andrea Morbidelli ha poi reinvestito 780mila euro nell’aumento di capitale di Amt, di cui ora ha il 30%, di cui Aegida ha il 70%. Il valore dell’acquisto è stato asseverato da una perizia redatta dall’esperto Raoul Francesco Vitulo, per 40 anni in Deloitte, che ha stimato in 9,4 milioni l’equity value dell’azienda. Il 2022 di MCM s’è chiuso con ricavi per 9,5 milioni e un ebitda di 1,1 milioni.