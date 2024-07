Biden, pensione d'oro dopo il ritiro: 220 mila dollari l'anno e protezione a vita

Biden si consola dopo il ritiro con una pensione d'oro, cedolino da oltre 220 mila dollari l'anno. Ma non è tutto...

Nonostante l’amarezza dovuta al ritiro, Joe Biden può comunque consolarsi con una pensione d’oro. Infatti, quando il mandato presidenziale del 46esimo presidente degli Stati Uniti terminerà il 20 gennaio 2025, avendo deciso di non concorrere per un secondo mandato si troverà di fronte a una nuova fase della sua vita: il meritato riposo.

Ma quanto prende di pensione un già presidente degli Stati Uniti d’America? In base al Former Presidents Act, legge del 1958, gli ex presidenti americani godono di vari benefici, tra cui una pensione annuale equiparata allo stipendio di un Segretario di Gabinetto che, nel 2023, ammontava a circa 226.300 dollari, soggetta a rivalutazioni annuali per inflazione. Mica briciole, insomma.

Ma non solo il cedolino. Per Biden, infatti, sono pronti numerosi altri vantaggi. Innanzitutto, la protezione a vita. Il Servizio Segreto degli Stati Uniti offre una protezione permanente a tutti gli ex presidenti e alle loro famiglie, garantendo la sicurezza di ex capi di Stato.

Come dimenticarsi, poi, dei fondi per il personale. Gli ex presidenti, infatti, ricevono un sostegno finanziario per mantenere il loro staff personale, con un contributo che può raggiungere i 150.000 dollari nei primi 30 mesi post-presidenza, per poi diminuire a 96.000 dollari all'anno.

Da ricordare anche la copertura delle spese di viaggio, ovvero il rimborso parziale delle spese di viaggio per sé e il loro staff, quando questi spostamenti sono legati a funzioni ufficiali o pubbliche.

Per ultimo, ma non meno importante, l’assistenza sanitaria. Questo aspetto, però, non è dovuto al suo essere stato Presidente, ma bensì grazie ai suoi anni di servizio come senatore e vicepresidente, Biden ha accesso a coperture sanitarie federali.