Bill Gates chiude posizioni in Alibaba, Uber, Apple e investe su Schrodinger

Il Bill & Melinda Gates Foundation Trust ha comunicato di aver chiuso le proprie posizioni in Alibaba Group Holding (BABA) e Uber Technologies (UBER), ridimensionato la propria partecipazione in Apple (AAPL) e aumentato l’investimento in Schrodinger (SDGR) nel quarto trimestre. La notizia è riportata da Giuseppe Pascarella su Wall Street Cina, che spiega come il trust ha preferito non rilasciare commenti.

Alibaba è cresciuta del 13,3% da inizio anno, Uber del 14,5%. Apple ha avuto un boom dell’80,8% nel 2020. In parallelo, però, il fondo Bill Gates ha aumentato la sua partecipazione in Schrodinger arrivando a un totale di 7 milioni di azioni.