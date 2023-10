Birkenstock verso l’IPO, conviene? Investire nelle scarpe paga, ma...

I 10 maggiori marchi di calzature a livello mondiale hanno registrato un aumento collettivo del prezzo delle azioni del 478% nell'ultimo decennio

Per tutti gli investitori retail che stanno valutando se Birkenstock possa essere un buon investimento alla luce della sua vociferata IPO, l'analisi di eToro può rivelare che investire nei più grandi marchi di calzature del mondo può essere un passatempo redditizio.

La piattaforma di trading e investimento ha analizzato l'andamento del prezzo delle azioni delle 10 maggiori aziende calzaturiere quotate del mondo (vedi Tabella 1) e ha scoperto che, collettivamente, il prezzo delle loro azioni è aumentato del 478% nell'ultimo decennio (sulla base di un indice equamente ponderato). Si tratta di un valore più che quintuplicato rispetto ai rendimenti decennali del DAX (87%) e quasi triplicato rispetto ai rendimenti generati dallo S&P 500 (162%).

Tuttavia, le recenti IPO di popolari aziende calzaturiere hanno registrato un calo, con Allbirds in calo del 90% dalla sua IPO del 2021 e Dr Martens, anch'essa quotata nel 2021, in calo del 65%. Il marchio svizzero di calzature On Holding, quotato nel 2021, è andato meglio, con un aumento del 25% dalla sua quotazione e un incremento dell'82% quest'anno.

Ben Laidler, Global Markets Strategist di eToro, ha dichiarato: "Il marchio Birkenstock è quasi diventato sinonimo di Germania e c'è molta eccitazione per questa potenziale IPO. La nostra ricerca suggerisce che questo entusiasmo potrebbe essere giustificato, in quanto i più grandi marchi di scarpe del mondo hanno storicamente premiato gli investitori. Tuttavia, i dati indicano anche la necessità di concentrarsi sul lungo periodo e di diversificare, visto che alcuni marchi hanno generato grandi rendimenti solo anni dopo la loro quotazione e che alcune delle recenti quotazioni di brand di calzature hanno faticato."

Il produttore di scarpe di maggior valore al mondo, Nike, ha visto il proprio prezzo delle azioni aumentare del 224% negli ultimi 10 anni, con un guadagno più modesto del 33% negli ultimi cinque anni. Anche i colossi tedeschi delle calzature Adidas e Puma hanno registrato notevoli aumenti di prezzo nell'ultimo decennio, rispettivamente del 112% e del 185%.

Forse più degna di nota per gli investitori che stanno valutando l'IPO del marchio tedesco di culto Birkenstock è la performance del prezzo delle azioni di Crocs. Anche se per anni non è stata amata e considerata fuori moda da alcuni, la popolarità di Crocs è poi esplosa e il prezzo delle azioni della società è aumentato del 425% in soli cinque anni e del 626% in un decennio, con una performance inferiore solo a quella di Deckers (861%).

Tra i dieci maggiori marchi di calzature, solo VF Corporation, i cui marchi includono Timberland e Vans, ha registrato un calo decennale del 57% del prezzo delle azioni.

Laidler aggiunge: "Le storie delle Birkenstock e delle Crocs sono naturalmente paragonabili: entrambi i marchi sono passati dai margini della moda al mainstream negli ultimi anni e Birkenstock spera certamente di poter seguire la stessa traiettoria del prezzo delle azioni di Crocs una volta quotate". Tuttavia, il quadro non è del tutto roseo in questo settore e i consumatori sono spesso volubili. Come dimostra la nostra ricerca, alcuni marchi popolari come Dr Martens e Allbirds non sono stati all'altezza delle aspettative dopo la quotazione".

Le performance dei dieci maggiori titoli di brand di calzature quotati

Azienda Anno IPO Capitalizzazione (US$ miliardi) Performance YTD Performance 5 anni Performance 10 anni Nike 1980 163,9 -9% 33% 224% Adidas 1995 36,3 43% -14% 112% Deckers 1993 14,6 40% 362% 861% Li Ning 2004 13,3 -39% 377% 792% Puma 1986 10,6 15% 47% 185% On holding 2021 9,6 82% N/A N/A Skechers 1999 8,0 23% 77% 441% VF Corporation 1951 7,9 -26% -77% -57% Asics 1999 6,8 75% 221% 187% Crocs 2006 5,8 -9% 425% 626% eToro Shoe brand basket N/A N/A 16% 151% 478% DAX N/A N/A 13% 28% 87% S&P 500 N/A N/A 16% 56% 162%

Fonte: Refinitiv al 16 Agosto, 2023

*Past performance is not an indication of future results