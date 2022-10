Biscotti, nuovo allarme pesticidi: tutte le marche da non comprare

Allarme pesticidi nei biscotti: le quattro peggiori marche, secondo l'ultimo test

Iniziare la giornata con un buon biscotto potrebbe da oggi non essere più una scelta salutare. Secondo infatti l'ultimo test italiano effettuato dalla rivista Il Salvagente molti prodotti di (note) marche, private label e anche bio, contengono al loro interno sostanze chimiche cancerogene come: difosfato disodico, edulcoranti, acrilammide, don e pesticidi. I biscotti protagonisti del test sono stati: Galletti Barilla Mulino Bianco, Frollini Carrefour, Colussi il Granturchese, Frollini con granella di zucchero Conad, Frollini con granella di zucchero Coop, Frollini con granelli di zucchero Dolciando Eurospin, Frollini con granelli di zucchero Esselunga, Galbusera Buoni così senza zuccheri aggiunti, Gentilini Novellini, Frollini i tesori del forno Todis, Frollini con granella di zucchero Le Bon Md, Misura dolce senza zuccheri aggiunti, Naturasì Novellini, Real Forno fior di zucchero Lidl, Saiwa oro classico. Ad essere analizzate sono state sostanze indesiderate come: pesticidi, acrilammide, micotossine, troppo zucchero e sale.

Allarme pesticidi nei biscotti: i risultati del test

Che cosa è quindi emerso dai test sui biscotti? Iniziamo dalle note positive: tutti i prodotti sono eccellenti dal punto di vista delle micotossine, ciò significa meno profilerazione di funghi e muffe. Arriviamo ora agli aspetti più critici: sono state trovate in alcuni biscotti tracce di don, una micotossina problematica in particolare per i bambini; acrilammide, contaminante di processo trovato in vari frollini, così come diversi pesticidi. Per quanto riguarda invece i valori nutrizionali si è riscontrato nella maggior dei prodotti un eccesso di sale e zucchero.

Inoltre Il Salvagente ha precisato che “più della metà dei frollini non annovera nella sua ricetta nessun ingrediente sospetto, pur essendo i biscotti alimenti ultra-processati per eccellenza. C’è ancora qualche azienda – Eurospin, Conad, Lidl, Todis e MD – che utilizza l’olio di palma mentre qualcuno opta per quello di colza (Mulino Bianco e Lidl). E non manca chi ha sostituito lo zucchero con gli edulcoranti”. Ricapitalando, ecco gli ingredienti (sgraditi) trovati: olio di palma o di colza, difosfato disodico, edulcoranti come il maltitolo e lo sciroppo di maltitolo, acrilammide , don e pesticidi. Nel complesso, a livello di marche, a chiudere la classifica sono stati i biscotti Novellini al latte e miele dei Gentilini che hanno raccolto solo 3,5 punti, penalizzati per la presenza di acrilammide, Don e alcuni pesticidi. Infine, hanno fatto meglio (ma di poco), con soli 4,5 punti, altre tre referenze: Conad, Misura, Naturasì.