Bitcoin, maxi sequestro dell'Fbi in Usa: rubati oltre 3,6 mld di criptovalute

Si tratta del maggior sequestro di asset cripto del dipartimento di Giustizia americano

Maxi sequestro di bitcoin negli Stati Uniti per un valore totale di 3,6 miliardi: si tratta di una delle maggiori operazione di asset cripto del dipartimento di Giustizia americano. Le monete digitali erano state rubate nel 2016 durante l’attacco hacker alla piattaforma di scambio di criptovalute Bitfinex. Attualmente il valore dei bitcoin recuperati è di oltre 3,6 miliardi di dollari, cifra mai raggiunta nel recupero di una refurtiva nel Paese. Agli arresti è finita una coppia di New York: Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni.

Dovranno comparire davanti al tribunale federale per rispondere alle accuse di furto e violazione di sistemi informatici. "Gli arresti di oggi dimostrano che le criptovalute non sono un rifugio sicuro per i criminali", ha detto il vice procuratore generale, Lisa Monaco. Secondo i documenti del tribunale, alcune delle criptovalute rubate sono state inviate a un portafoglio digitale controllato da Lichtenstein.

L'uomo sui social si definisce come un "imprenditore tecnologico, sviluppatore di software e investitore". Circa 25.000 dei bitcoin rubati sono stati trasferiti sul suo portafoglio in cinque anni "attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta", e i fondi sono stati utilizzati per acquistare oggetti come oro o Nft digitali o collezionabili digitali. Gli investigatori statunitensi hanno quindi invitato le vittime del furto a farsi avanti e recuperare le loro perdite.

Solo qualche giorno fa le criptovalute hanno subito l'ennesimo scossone: il bitcoin ha toccato un nuovo minimo a sei mesi in area 33.046 dollari, con un calo di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, secondo i dati CoinDesk. Peggio fa l'Ethereum con un calo del 10% circa a 2.230 dollari. Entrambe le due maggiori criptovalute segnano valori di oltre il 50% inferiori rispetto ai massimi storici toccati a novembre. Da inizio mese Ethereum ha perso il 38%. A riportare forti le vendite è la virata in negativo dei futures sugli indici azionari statunitensi, già reduci dalla peggior settimana dal marzo 2020. Le criptovalute pagano le attese di una Fed molto attiva per contrastare l'inflazione.