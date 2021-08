Bitcoin, l’uso delle criptovalute è aumentato dell’880% nell’ultimo anno

Chainalysis nota società di analisi e ricerche su blockchain e Cryptovalute, ha pubblicato il suo ultimo report in merito ad adozione ed utilizzo di Bitcoin da Luglio 2020 a Giugno 2021 nel mondo. Secondo l’indice creato dalla famosa società di analisi della Blockchain, Chainalysis, l'adozione delle criptovalute da parte dei consumatori di tutto il mondo è aumentata dell'880% nell'ultimo anno. L'adozione è calcolata stimando l'uso pro capite delle criptovalute, in contrapposizione ai volumi di scambio delle valute tradizionali all'interno di ciascun paese.

L'indice inoltre pondera i dati a seconda del grado di sviluppo dei vari paesi, per evitare che essi si distorcano a favore dei paesi sviluppati con grandi volumi di transazioni da parte di operatori professionali e istituzionali. Invece, l'obiettivo è "evidenziare i paesi con la maggiore adozione di criptovaluta da parte della gente comune e concentrarsi sui casi d'uso relativi alle transazioni e al risparmio individuale, piuttosto che sul commercio e sulla speculazione".

Chainalysis ha rilevato che il Vietnam ha la più alta adozione di criptovaluta, guidando i 154 paesi analizzati e valutati su una scala da 0 a 1. Al secondo posto l'India ha ottenuto 0,37, seguita dal Pakistan, con un punteggio di 0,36.

Alla fine del secondo trimestre del 2020, dopo un periodo di scarsa crescita, l'adozione globale totale si è attestata a 2,5 sulla base dei punteggi riassunti dell'indice nazionale. Alla fine del secondo trimestre del 2021, il punteggio totale è di 24, il che suggerisce che l'adozione globale è cresciuta di oltre il 2300% dal terzo trimestre del 2019 e di oltre l'881% nell'ultimo anno.

La ricerca suggerisce che le ragioni di questa maggiore adozione sono diverse in tutto il mondo: nei mercati emergenti, molti si rivolgono alla criptovaluta per preservare i propri risparmi di fronte alla svalutazione della valuta, inviare e ricevere rimesse ed eseguire transazioni commerciali, mentre l'adozione in Nord America, L'Europa occidentale e l'Asia orientale nell'ultimo anno sono state alimentate in gran parte da investimenti istituzionali. In un anno in cui i prezzi delle criptovalute sono aumentati drasticamente, le rispettive ragioni di ciascuna regione per abbracciare la classe di attività sembrano essersi dimostrate convincenti.

Diversi paesi nei mercati emergenti, tra cui Kenya, Nigeria, Vietnam e Venezuela, sono in cima all'indice in gran parte perché hanno enormi volumi di transazioni su piattaforme peer-to-peer (P2P) se adeguati al PPP pro capite e alla popolazione che utilizza Internet . Le interviste della società di analisi con gli esperti in questi paesi hanno rivelato che molti residenti utilizzano gli scambi di criptovaluta P2P come principale accesso alla criptovaluta, spesso perché non hanno accesso agli scambi centralizzati.

L'Asia centrale e meridionale, l'America Latina e l'Africa inviano più traffico web alle piattaforme P2P rispetto alle regioni i cui paesi tendono ad avere economie più grandi, come l'Europa occidentale e l'Asia orientale. Molti mercati emergenti limitano la quantità di valuta nazionale che i residenti possono spostare fuori dal paese. Ecco allora che la criptovaluta offre ai residenti di questi paesi, un modo per aggirare quei limiti, in modo che possano soddisfare le loro esigenze finanziarie.

L'anno scorso, la Cina si è classificata al quarto posto nel indice di adozione globale, mentre gli Stati Uniti al sesto posto. Quest'anno, gli Stati Uniti sono all'ottavo posto mentre la Cina al tredicesimo. Il motivo principale per cui entrambi i paesi sono scesi è che le loro classifiche nel volume degli scambi P2P ponderato per la popolazione che utilizza Internet sono diminuite drasticamente: la Cina è scesa dal 53° in questa componente al 155°, mentre gli Stati Uniti sono scesi dal 16° al 109°. Ulteriori analisi mostrano quanto i volumi P2P siano diminuiti nei due paesi rispetto ai volumi mondiali.

I dati mostrano anche chiaramente che il crescente volume delle transazioni per i servizi centralizzati e la crescita esplosiva della DeFi stanno guidando l'utilizzo della criptovaluta nel mondo sviluppato e nei paesi che hanno già avuto un'adozione sostanziale, mentre le piattaforme P2P stanno guidando una nuova adozione nei mercati emergenti. "La chiara conclusione però è questa: l'adozione della criptovaluta è salita alle stelle negli ultimi dodici mesi e la variazione nei paesi che contribuiscono a ciò mostra che la criptovaluta è un fenomeno veramente globale".