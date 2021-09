El Salvador, Bitcoin moneta legale: primo giorno. Il Governo ne acquista 200

Da oggi 7 settembre, come annunciato da mesi (qui la notizia) il bitcoin è diventato valuta con corso legale in El Salvador facendo della nazione centroamericana il primo paese al mondo a ufficializzare una criptovaluta grazie alla legge approvata tre mesi fa che obbliga ogni commerciante ad accettarla come mezzo di pagamento se ha la capacità tecnica per farlo.

Da oggi peraltro anche le tasse possono essere pagate con la più famosa criptovaluta mentre nessuna tassa sulle plusvalenze sarà applicata sugli scambi di Bitcoin. Dal 2001 la valuta ufficiale di El Salvador era solo il dollaro Usa ma per sostenere la svolta sulle criptovalute il presidente Nayib Bukele ha annunciato che chiunque scaricherà il portafoglio digitale Chivo riceverà un credito iniziale del valore di 30 dollari.

Le transazioni saranno possibili anche presso 200 sportelli automatici Chivo. Circa il 70% dei circa 6 milioni di abitanti di El Salvador non ha accesso ai servizi finanziari tradizionali e buona parte dell'economia è sostenuta dalle rimesse degli emigrati negli Stati Uniti.





Un recente sondaggio mostra comunque che circa il 70% dei salvadoregni si oppone alla 'legge Bitcoin' anche se è allo stesso livello la mancanza di conoscenza su questo strumento visto che solo il 4,8% degli intervistati lo definisce correttamente come una criptovaluta.

Alla luce del 'cambio di status' nel paese centroamericano Bitcoin ha innescato una nuova risalita arrivando a quota 52.500 dollari, il livello più alto degli ultimi 3 mesi anche se a metà mattinata le quotazioni hanno fatto registrare un calo a 51.500 dollari. Andamenti che confermano i timori per la volatilità del Bitcoin e le relative ricadute sull'economia di El Salvador.

El Savador, Bitcoin legale: il governo ne acquista per oltre 10 milioni di dollari

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato su Twitter l'acquisto di 200 bitcoin, il primo effettuato dal suo governo e che ammonterebbe a piu' di 10 milioni di dollari. "El Salvador ha appena acquistato i suoi primi 200 bitcoin. I nostri broker ne acquisteranno molte altri", ha twittato il presidente in inglese aggiungendo l'hashtag "#BitcoinDay".

Secondo varie piattaforme di scambio di criptovalute, il prezzo del bitcoin ha superato i 52.000 dollari ieri e resta sopra i 51.000. In altre parole, il governo salvadoregno avrebbe investito piu' di 10 milioni di dollari. La legge sui bitcoin in El Salvador, che rendera' la moneta a corso legale insieme al dollaro Usa, e' stata approvata a giugno dal parlamento ed entra in vigore oggi, 7 settembre 2021.

Secondo Bloomberg, numerosi post su Reddit e Twitter hanno invitato gli appassionati di criptovalute ad acquistare bitcoin per un valore di 30 dollari, facendo eco alle precedenti campagne online rivolte a titoli come GameStop. La maggior parte dei cittadini salvadoregni resta scettica sulla scelta del governo e diffida della valuta digitale.