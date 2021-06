Bitcoin legale, El Salvador 1° paese al mondo: "Da settembre, uso facoltativo"

Eric Gravengaard CEO di Athena Bitcoin compie una transazione per cambiare Bitcoin in dollari Usa in un centro commerciale.

La legge che consentirà al Bitcoin di diventare una valuta legale in El Salvador entrerà in vigore il 7 settembre. Lo annuncia il presidente, Nayib Bukele. El Salvador diventa così il primo Paese al mondo in cui il Bitcoin è una valuta legale.

Il Congresso di El Salvador lo scorso 9 giugno ha approvato la proposta di Bukele di abbracciare la criptovaluta, il cui uso sara' facoltativo. "L'uso di Bitcoin sara' facoltativo, nessuno ricevera' Bitcoin se non lo desidera... Se qualcuno ricevera' un pagamento in Bitcoin potra' automaticamente trasformarlo in dollari", ha detto Bukele.

Gli stipendi e le pensioni continueranno ad essere pagati in dollari Usa, ha detto ancora Bukele, senza specificare se cio' includeva gli stipendi pagati ai dipendenti statali o al settore privato. All'inizio della giornata Athena Bitcoin ha dichiarato di voler investire oltre 1 milione di dollari per installare circa 1.500 bancomat di criptovaluta a El Salvador, specialmente dove i residenti ricevono rimesse dall'estero. Secondo il sito Web di Athena Bitcoin, gli sportelli automatici possono essere comprare bitcoin o venderli in cambio di contanti.