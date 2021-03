Bitcoin: nuova moneta per i commerci internazionali?

di Vincenzo Caccioppoli

Il gigante bancario statunitense Citi ha scritto un nuovo rapporto che suggerisce come il bitcoin potrebbe diventare molto presto"una valuta del commercio internazionale" man mano che si evolverà. Il rapporto, intitolato “Bitcoin: At the Tipping Point”, traccia l'evoluzione del bitcoin da una forma di pagamento al suo attuale stato di riserva di valore. Gli autori prevedono che le proprietà principali di bitcoin, combinate con la sua portata globale e neutralità potrebbero vederlo trasformarsi nella "valuta di scelta" per il commercio internazionale in circa sette anni.

"Le percezioni su ciò che rende importante il bitcoin continuano ad evolversi e a creare nuove opportunità aumentando la sua percezione di diventare mainstream", afferma il rapporto. “Un focus sulla portata globale e sulla neutralità potrebbe vedere il bitcoin diventare una valuta del commercio internazionale. Ciò trarrebbe vantaggio dal design decentralizzato e senza confini di bitcoin, dalla sua mancanza di esposizione al cambio, dalla sua velocità e vantaggio in termini di costi nel trasferimento di denaro, dalla sicurezza dei suoi pagamenti e dalla sua tracciabilità ".

Il rapporto di Citi spiega che il bitcoin, nel ruolo di una valuta del commercio globale, potrebbe essere utilizzato da importatori ed esportatori per pagare direttamente beni e servizi, semplificando il processo del commercio internazionale. Una criptovaluta decentralizzata può essere preferita a una valuta digitale della banca centrale, sostiene, perché "nessun governo o entità esterna può intraprendere misure che potrebbero influenzare l'offerta della valuta commerciale, aiutando a separare il commercio da considerazioni politiche". I ricercatori di Citi hanno notato, tuttavia, che una serie di potenziali barriere potrebbero ostacolare la realizzazione di questa visione.

Il rapporto ha evidenziato i problemi di scalabilità di bitcoin, indicando un'analisi del 2020 che suggerisce che bitcoin può gestire in media 5 transazioni al secondo, che è circa 4.800 volte più lento della capacità della rete Visa. Ci sono una serie di rischi e ostacoli che ostacolano il progresso di Bitcoin", ha scritto in una nota lunedì scorso il team di prospettive e soluzioni globali della banca statunitense. "Il futuro di Bitcoin è quindi ancora incerto, ma è probabile che gli sviluppi a breve termine si rivelino decisivi poiché i saldi valutari si trovano al punto di svolta dell'accettazione mainstream o di un'implosione speculativa".

La maggiore adozione da parte degli investitori istituzionali è stata sicuramente una nota positiva per il rafforzamento del bitcoin nell'ultimo anno, afferma il rapporto, ma una serie di potenziali rischi potrebbe far deragliare l'assorbimento. "L'ingresso di investitori istituzionali ha suscitato fiducia nella criptovaluta, ma ci sono ancora problemi persistenti che potrebbero limitare l'adozione diffusa"dicono gli esperti di City. "Per gli investitori istituzionali, queste includono preoccupazioni sull'efficienza del capitale, assicurazione e custodia, sicurezza e considerazioni derivanti dall'estrazione di bitcoin".

Il rapporto conclude affermando che il bitcoin è "il punto di svolta della sua esistenza", osservando che la sua evoluzione avrà ripercussioni di ampio respiro. Bitcoin e altre criptovalute sono spesso soggette a violenti attacchi di volatilità. Poco più di una settimana dopo aver raggiunto il massimo storico di oltre $ 58.000, il prezzo di bitcoin ha perso più di $ 10.000. È ancora in aumento di oltre il 60% nell'anno e del 460% negli ultimi 12 mesi. Gli investitori di criptovalute affermano che l'ultima corsa al rialzo di bitcoin è diversa dai cicli precedenti - incluso nel 2017, quando è salita a quasi $ 20.000 prima di precipitare dell'80% l'anno successivo - poiché è stata guidata da una maggiore partecipazione da parte degli investitori istituzionali.

Inizialmente creato come sistema di pagamento digitale per aggirare banche e altri intermediari finanziari, il bitcoin ha da allora guadagnato popolarità tra gli investitori tradizionali come una sorta di "oro digitale" che può fungere da copertura contro l'aumento dell'inflazione. "Si verificano problemi di sicurezza con la criptovaluta, ma rispetto ai pagamenti tradizionali, funziona meglio". L'estrazione di bitcoin, il processo che rilascia nuove monete in circolazione, richiede una notevole quantità di energia. I cosiddetti minatori con computer costruiti appositamente competono per risolvere complessi enigmi matematici per verificare le transazioni. Secondo Digiconomist, la rete di bitcoin ha un'impronta di carbonio pari a quella della Nuova Zelanda. Questo ha allarmato gli attivisti ambientali. Il mese scorso, gli analisti di JPMorgan hanno definito il bitcoin un "side show economico" e hanno affermato che le criptovalute si sono classificate come la "copertura più povera" contro i cali significativi dei prezzi delle azioni. L'aumento della finanza digitale e la domanda di alternative fintech è la "vera storia di trasformazione dell'era Covid-19", hanno aggiunto.