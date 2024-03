Bitcoin, è record storico: superata quota 69mila dollari

Il bitcoin supera la soglia di 69 mila dollari, registrando così un nuovo massimo storico, prima di scendere intorno ai 68 mila dollari. La regina delle criptovalute si attesta attualmente a 68.104 dollari, in crescita del 2,81% nelle ultime 24 ore. Performance positiva anche per Ethereum che guadagna il 7,01% a 3.809 dollari.

"La criptovaluta - commenta Eric Demuth, co-founder e Ceo di Bitpanda - ha superato il suo status di nicchia, registrando un aumento fondamentale della domanda all'interno di un quadro normativo chiaro. Iniziative come MiCa in Europa migliorano gli standard del settore, aprendo la strada all'integrazione del Bitcoin nel settore finanziario. Attualmente al 9° posto per capitalizzazione di mercato, il Bitcoin si colloca alle spalle di Alphabet".

L'imminente Halving del Bitcoin, previsto per aprile, rileva, "dovrebbe far salire ulteriormente la sua quotazione, in linea con i dati storici che indicano un supporto a lungo termine dei prezzi dopo i precedenti eventi di dimezzamento. In sintesi, osserviamo numerosi indicatori positivi per il 2024 che daranno una spinta al mercato delle criptovalute".