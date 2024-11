Black Friday e marketplace, Amazon fa il leone in Italia. Ma nel resto d'Europa la concorrenza si sente

Black Friday e marketplace, Amazon leader in Italia. Ma nel resto d'Europa...

Il Black Friday è alle porte (29 novembre) e la sfida tra marketplace si fa sempre più intensa. Infatti per sfuggire alle pesanti commissioni di Amazon praticamente tutti i brand ormai sono organizzati con i propri siti di e-commerce dove, tra l'altro, ci sono già diversi sconti attivi. Non c'è dubbio comunque che l'e-commerce sia destinato a crescere in tutto il mondo. Nel 2024, a livello europeo, il fatturato sta superando gli 887 miliardi di euro.

Da segnalare il caso italiano che continua ad essere una roccaforte di un solo marketplace, Amazon. La società fondata da Jeff Bezos infatti ha visto il fatturato in calo quasi ovunque nei paesi del vecchio continente. Il motivo, secondo la Mappa dei marketplace 2024 elaborata da Yocabè, la piattaforma che aiuta i brand a vendere online, è la mancanza in Italia di forti marketplace locali che si sono invece sviluppati in altri Paesi.

Comunque anche in Italia l'e-commerce continua a crescere, con un +6% rispetto al 2023, con un valore degli acquisti online pari 58,8 miliardi di euro, e il 47,1% degli utenti tra 16 e 64 anni che ha acquistato online ogni settimana. Curiosamente la moda, con un fatturato di 15,02 miliardi (+25,7%), vende più dell'elettronica (10,71 miliardi, +11,4%) e dei prodotti alimentari (2,92 miliardi, -0,7%).

Amazon, come già detto, mantiene la leadership tra i marketplace in Italia, con quasi 188 milioni di visite mensili e una crescita del 18,24%. Eppure in molti dei paesi del centro Europa la piattaforma è in calo sull’anno precedente. “Una delle motivazioni sta nel fatto che quasi tutti gli altri Paesi hanno un marketplace locale che “ruba” quote di mercato ad Amazon, mentre l’Italia non ha questa peculiarità” - ha spiegato Vito Perrone, ad di Yocabè.

Analizzando altri Paesi europei, troviamo infatti ben piazzati altre piattaforme come quella dei grandi magazzini El Corte Inglés in Spagna, Otto e AboutYou in Germania, Leroy Merlin e Decathlon in Francia, Argos in UK, Bol nei Paesi Bassi e Blocket in Scandinavia. Al secondo posto in Italia si trova eBay, pesantemente staccata da Amazon. Infatti registra "solo" 39 milioni di visite mensili, in calo rispetto al 2023.

In forte ascesa invece la cinese Temu, grazie a ingenti investimenti e Aliexpress in quinta posizione. Zalando, specializzato in abbigliamento e accessori, conquista il quarto posto con 12,5 milioni di visite, avanzando di una posizione rispetto all'anno precedente. Anche Decathlon e Leroy Merlin registrano incrementi, con crescite rispettivamente del 15% e del 21% rispetto al 2023.

A livello europeo molto bene Vinted perché continua a crescere l’interesse per la sostenibilità, riducendo sprechi e promuovendo modelli di economia circolare. Meno comunque del cosiddetto fast fashion. Temu e Shein, infatti, in Europa, continuano ad attrarre utenti più velocemente degli articoli di seconda mano.

Tra i dati registrati la contrazione delle vendite sui marketplace nel Regno Unito rispetto al 2023, dovuta alla Brexit, e lo stallo del mercato cinese, dopo anni di crescita. Esplode, invece, l'India, mostrando il potenziale di questo mercato emergente.

Gli Stati Uniti sono il terzo mercato per l'e-commerce al mondo, ma dopo Cina e India. Tra le curiosità viene sottolineato che la più alta percentuale di utenti tra 16 e 64 anni che ha acquistato online ogni settimana è quella degli Emirati Arabi Uniti. Tra i principali trend, anche quello legato all'intelligenza artificiale e alla realtà aumentata, innovazioni che stanno rivoluzionando il settore.