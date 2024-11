Black Friday, cresce la voglia di shopping: italiani pronti a spendere di più

Black Friday: Confcommercio,oltre 67% italiani pronti a shopping

Quest'anno il Black Friday vede un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping: il 67,2% rispetto al 60% dell'anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del Nord Italia. E' la stima di Confcommercio secondo cui quasi 2 su 3 approfittano di questo periodo di sconti per comprare i regali di Natale in anticipo.

Tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento, anche se con una leggera diminuzione, da un anno all’altro, dal 57% al 53%. L’elettronica fa un balzo in avanti passando da un 44,7% a un 52,2%. Bene anche i prodotti per la cura della persona, gioielli, libri e articoli per bambini. Si spende anche di più: il budget medio destinato alle spese durante il Black Friday ammonta a 261 euro, contro i 236 euro del 2023.