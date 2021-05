Blocco licenziamenti, Landini attacca il governo. E Draghi replica che..

LAVORO: LANDINI, 'SU BLOCCO LICENZIAMENTI ANCORA NESSUNA RISPOSTA GOVERNO'

"Sulla mediazione governativa riguardo al blocco di LICENZIAMENTI abbiamo ribadito la nostra contrarietà. Il governo ha preso atto, ma non ci ha ancora dato una risposta". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini all'uscita di Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

Lavoro: Landini, mediazione non basta, in piazza

"La mediazione sui licenziamenti per noi non e' sufficiente. Lo abbiamo fatto presente, dal governo e' stato preso atto di cio' ma non abbiamo avuto ancora una risposta", le parole del segretario generale della Cgil dopo l'incontro tra sindacati e governo a Palazzo Chigi. Landini conferma che venerdì a Montecitorio Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza.

Lavoro: Cisl, ribadito a governo no a sblocco licenziamenti

All'incontro con il governo a palazzo Chigi i sindacati hanno ribadito il no allo sblocco dei licenziamenti. Lo riferisce il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga, al termine della riunione. "Quanto previsto dal decreto sostegni bis "non incontra le nostre aspettative: noi riteniamo - ha spiegato Ganga - che andasse portato maggiormente avanti il confronto con il sindacato. Le debolezze nel decreto ci sono tutte", ha osservato, rimarcando "il potenziale esplosivo dei licenziamenti, che potrebbe essere un vulnus anche per la partenza del Pnrr". "Vorremo - ha concluso - che di licenziamenti non si parlasse fino a che la pandemia non sara' conclusa o che si sposti in avanti il tema".

Licenziamenti: Draghi a sindacati, ho mie idee ma confronto

"Non ho le vostre stesse idee, ma sono disponibile al confronto. Oggi non e' il momento di discutere di Licenziamenti. Tra le pochissime cose che puo' decidere un Presidente del Consiglio ci sono gli odg delle riunioni...". Lo ha affermato stasera il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai sindacati sul tema dei Licenziamenti. La notizia e' riferita dai vertici sindacali, al termine della riunione