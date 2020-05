BNL: 25 milioni di euro al Gruppo Florim per investimenti green

BNL Gruppo BNP Paribas ha strutturato un “positive loan” da 25 milioni di euro per Florim Ceramiche S.p.A. Società Benefit, tra i riferimenti mondiali nella produzione e nel commercio di superfici ceramiche in gres porcellanato.

La Società, che conta oltre 1400 dipendenti, si propone al mercato attraverso i suoi brand commerciali di alta gamma, in grado di rispondere alle più esigenti richieste dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Grazie ad unità produttive, società commerciali o partnership in Europa, America e Asia e diversi Flagship Store (Milano - New York – Mosca -Singapore - Francoforte), l’azienda è ben posizionata nei più importanti distretti del design a livello mondiale.

Il “positive loan” di BNL prevede condizioni che diventano ulteriormente migliorative per l’azienda al raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità. In particolare, Florim - già attiva in ambito di Corporate Social Responsibility - si impegna a proseguire nei propri investimenti ad alto impatto ambientale e a continuare a porre attenzione alla riduzione dell’impatto dell’azienda sull’ambientale tramite azioni quali il recupero dei materiali di scarto generati nel processo produttivo ed il potenziamento dell’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili.

«Puntiamo a sostenere le aziende, in particolare in questo momento difficile, per tenere acceso il motore del business e salvaguardare la produzione - ha affermato Regina Corradini d’Arienzo, Direttore della Divisione Corporate Banking di BNL Gruppo BNP Paribas. La Banca è al fianco degli imprenditori anche grazie a strumenti innovativi come i “positive loan”, finanziamenti che supportano una crescita sana e uno sviluppo industriale ad impatto positivo per la Società e per l’ambiente, coniugando il business con la sostenibilità».

«Oggi il sistema industriale mondiale - ha affermato Claudio Lucchese Presidente di Florim - è causa di pesanti ricadute sull’ecosistema sia in termini di emissioni che di materie prime impiegate, elementi che impongono una seria riflessione sul ruolo delle aziende manifatturiere per il futuro. In questo contesto sono lieto di come Florim stia contribuendo attivamente a limitare il proprio impatto ambientale.».

BNL è partner delle imprese - piccole, medie e grandi – e delle rispettive filiere produttive sia per le esigenze legate alla quotidianità dell’attività sia nei momenti di crescita in Italia e sui mercati internazionali, grazie all’expertise del Gruppo BNP Paribas che con i suoi specialisti è direttamente presente in 72 paesi nel mondo. La Banca è inoltre al fianco degli imprenditori sul fronte della sostenibilità per declinare la crescita con il rispetto per l’ambiente, la società tutta e per un’economia reale sana ed attenta.

BNL sta infatti realizzando numerosi “positive loan” a favore delle imprese, per alimentare un circolo virtuoso in termini di sostegno ad una produzione industriale sostenibile.

Ciò è in linea con la strategia di #PositiveBanking di BNL e di BNP Paribas che, attraverso il business, punta a generare un impatto positivo per un futuro migliore, con attenzione soprattutto alle nuove generazioni.

BNP Paribas ha stanziato ad oggi oltre 168 miliardi di euro in progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Dal 2016, inoltre, il Gruppo è partner della “World Bank” nell’emissione dei “Bonds for Sustainable Development” ed è leader, in Europa, nei “Green Bonds”. BNP Paribas è impegnata, inoltre, nel finanziamento delle energie rinnovabili con un nuovo target di 18 miliardi € al 2020 ed ha recentemente preso nuovi impegni restrittivi nei finanziamenti al carbone, puntando ad un’uscita totale nel 2030 nei paesi Ue e nel 2040 in tutto il mondo. Il Gruppo già non finanzia aziende nell’estrazione e commercializzazione di shale oil, shale gas e petrolio dall’Artico, come anche quelle attive nel business del tabacco.