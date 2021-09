Bocconi, Matteo del Fante (Poste Italiane) eletto "alumnus" dell'anno 2021

Aver trasformato Poste Italiane, l’azienda che guida da quattro anni, in una eccellenza italiana e l’impegno per rendere efficace la campagna vaccinale durante l’emergenza da Covid-19 tra le motivazioni del riconoscimento assegnato dalla Bocconi Alumni Community guidata da Silvia Candiani (Microsoft Italia) Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Poste Italiane, è l’Alumnus dell’anno 2021. Il riconoscimento è conferito dalla Bocconi Alumni Community (oggi oltre 120 mila membri raccolti in 69 chapter nel mondo) ogni anno dal 1987 a un alumnus o una alumna che si siano particolarmente distinti.

“Matteo Del Fante ha reso l’azienda che guida da quattro anni un caso di successo grazie alla velocità d’innovazione e all’evoluzione delle competenze delle sue persone”, sottolinea Silvia Candiani, Presidente della community degli alumni dell’università di via Sarfatti. “Con la sua gestione, infatti, il titolo ha raddoppiato il suo valore sul mercato azionario italiano; l’azienda ha prodotto un utile netto del +46% rispetto al 2020, con il record di 50 miliardi di transazioni sulle carte di Poste Italiane, ed è oggi il primo operatore nel mercato italiano dei pacchi B2C. Non da ultimo, ha reso ancor più Poste Italiane un pilastro strategico a sostegno dell’Italia per la campagna vaccinale Covid-19, mettendo a disposizione – con ottimi risultati – la piattaforma digitale e la macchina logistica del gruppo. Professionalità, visione strategica e grande senso di responsabilità lo rendono un encomiabile esempio tra i top manager della Pubblica Amministrazione”.

Del Fante inizia la sua carriera in JP Morgan prima di laurearsi con lode in Economia politica nel 1992 discutendo la tesi Informazione asimmetrica e mercato obbligazionario: un’applicazione al caso italiano. Nel 2004 entra in Cassa depositi e prestiti S.p.A. poco dopo la sua privatizzazione e ne avvia le attività nel settore immobiliare, assumendo la carica di Direttore Generale dal 2010 al 2014. Successivamente guida per tre anni Terna S.p.A., per poi approdare a Poste Italiane nel 2017.

"Sono arrivato a Milano nella seconda metà degli anni 80”, ricorda Del Fante. “Milano correva, non si fermava mai. Era già allora il luogo delle opportunità, la porta sul mondo. L'Università Bocconi era - come è - un fiore all'occhiello di questa città, costruito sui valori di professionalità, intraprendenza, integrità, responsabilità, apertura: in una parola, sul merito. Merito, mi è stato insegnato, di chi sa impegnarsi, capire, partecipare; senza scorciatoie. Merito che è fondamentale quando si ha qualche responsabilità in una funzione di interesse della collettività. Il riconoscimento di Alumnus dell'anno 2021 è per me motivo di grande orgoglio".

"Ho la fortuna", continua il top manager classe 1967, "di dirigere un grande gruppo premiato dal mercato per la sostenibilità sociale dei propri risultati; un’azienda che attraverso le sue attività sull’intero territorio italiano sostiene l’economia e lo sviluppo della collettività, in particolare grazie ad una trasformazione tecnologica e digitale Poste Italiane ha contribuito in maniera determinante alla campagna vaccinale, specialmente qui a Milano e nella Lombardia tutta. È stata per me l'occasione per restituire una parte di quanto ho ricevuto dall'Alma mater e dalla città che mi ha accolto." Il riconoscimento verrà celebrato il prossimo 22 ottobre.