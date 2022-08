Boe alza i tassi di 50 punti. Uk in recessione fino a fine 2023

Boe alza tassi 0,50 punti all'1,75%, mai così da 27 anni

La Banca di Inghilterra ha alzato i tassi di interesse di 0,50 punti all'1,75%, in linea con le attese e ai livelli più alti dal 2008. Si tratta inoltre di un intervento nella misura più alta degli ultimi 27 anni. "Il Comitato di politica monetaria ha optato, con una maggioranza di 8 a 1, per un aumento di 0,5 punti percentuali del tasso di riferimento, portandolo all'1,75%", ha spiegato l'istituto monetario nei verbali della riunione, seguendo l'esempio della Federal Reserve statunitense e della Banca centrale europea che hanno accelerato il ritmo dei loro rialzi. Si tratta di una misura drastica per contrastare l'inflazione che si stima salirà di oltre il 13% su base annua a ottobre, quando la Boe prevede che il Regno Unito entrerà in recessione fino alla fine del 2023.