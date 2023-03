Bollette, bonus famiglia 2023: IVA al 5% e prezzi bassi per chi consuma meno

Bollette, confermato il bonus social luce e gas fino a giugno. A ottobre arriva il bonus famiglia 2023 che premia coloro che consumano meno

Le bollette sono la prima preoccupazione degli italiani e il Governo si è visto costretto a correre ai ripari. Per sostenere i cittadini in questo momento di difficoltà tra crisi energetica e inflazione galoppante è stato riproposto il bonus sociale luce e gas che può arrivare fino a 200 euro. L'incentivo, già disponibile l'anno passato, è stato prorogato fino a giugno ed è riservato alle famiglia con un reddito ISEE fino a 15mila euro.

Nelle bollette della luce verranno però reintrodotti gli oneri di sistema. Verrà comunque introdotta una forma di "compensazione" che dovrebbe coprire per buona parte l'aumento del costo per l'energia dovuto al ritorno degli oneri di sistema.

Bonus famiglia 2023: tutti i dettagli

Ad ottobre arriva poi il bonus famiglia 2023 che garantirà prezzi inferiori a quelli di mercato per la luce (il livello è ancora da definire) con un sistema che sostanzialmente premia chi consuma meno come avviene per l'acqua. Il taglio dei prezzi stando agli attuali rumors dovrebbe concludersi a dicembre. "Bisogna trovare - ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente dell’Arera - un punto di equilibrio», affinché non si disincentivi l’elettrificazione dei consumi, e tenendo in considerazione il fattore stagionale, per cui un aumento dei consumi di gas potrebbe non dipendere da «comportamenti non virtuosi".

IVA al 5% per il gas e per le aziende credito d'imposta al 45%

Per quanto riguarda il gas, invece, vengono confermati gli attuali sconti, l'IVA al 5% fino a giugno e l'azzeramento totale degli oneri impropri. Dal lato imprese, si parla di forme di sostegno come la conferma del credito d'imposta al 45% sulle bollette di luce e gas. L'incentivo però scatta solo quando il prezzo di mercato del metano supererà una certa soglia, il cui livello è ancora da decidere. Si vocifera dovrebbe assestarsi sui 70 euro al Megawattora.

Per i vari bonus sono stati stanziati 5 miliardi di euro fino al prossimo 30 giugno. Le risorse arrivano dai fondi non spesi rispetto ai 21 miliardi di euro stanziati in Manovra per calmierare i prezzi delle bollette nei primi tre mesi del 2023.