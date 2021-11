Bollette, in arrivo una nuova mazzata. Da gennaio prezzi su del 30-40%

Energia, Salvini: "Bollette raddoppiate. Parlato con Draghi"

"Ne ho parlato col presidente Draghi: se si puo' far risparmiare a un commerciante o a un padre di famiglia 300-400 euro di Irpef, non si puo' chiedere a dicembre o a febbraio una bolletta di energia che a parita' di consumi e' piu' del doppio rispetto ai mesi precedenti. La transizione ecologica si chiama transizione perche' prevede tempi e buon senso, senza ammazzare le imprese italiane". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, intervenendo a un evento di partito a Pisa.

Bollette, il governo stanzia 3 miliardi ma non basterà a coprire i rincari

E in effetti anche il Fatto Quotidiano scrive della prossima "mazzata" sulle bollette. "Quando tra un mese l’Auto - rità dell’Energia (Arera) comunicherà le nuove tariffe di elettricità e gas valide per il primo trimestre 2022, l’impatto sulle famiglie e sulle imprese sarà devastante: gli aumenti oscilleranno tra il 30 e il 40%", scrive il Fatto. "Anche se il governo stavolta è già corso ai ripari stanziando circa 3 miliardi con un decreto legge ad hoc, la mossa non basterà, se non in minima parte, né a contenere i rincari, né a coprire il fondo dei bonus sociali che da luglio vengono riconosciuti alle famiglie più bisognose al costo di circa 2,4 miliardi".