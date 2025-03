BonelliErede lascia la storica sede, ecco dove si trasferisce. Il nuovo palazzo nel cuore di Milano

BonelliErede lascia la storica sede, ecco dove si trasferisce

Ormai è quasi tutto pronto. BonelliErede, come scrive MF - Milano Finanza, si sta preparando a lasciare la sua storica sede di Via Barozzi, vicino a Palestro, a Milano, per trasferirsi in una nuova ubicazione in Porta Nuova, situata tra Brera e Gae Aulenti. Dallo scorso anno, la direzione della società è affidata a Eliana Catalano e Massimiliano Danusso.

Il nuovo quartier generale si troverà in Corso di Porta Nuova 19, un immobile di proprietà del fondo Atlas, gestito da Kryalos sgr. Precedentemente, questo edificio ospitava la sede dell'Inail fino al suo trasloco nel 2021. Attualmente, è in corso un progetto di riqualificazione, curato da Lombardini22, che dovrebbe concludersi entro l'anno, permettendo il trasloco dello studio legale nella seconda metà del 2026.

Questo trasloco rappresenta molto più di un cambio di indirizzo. L'intenzione di BonelliErede è quella di centralizzare in un unico quartier generale i suoi professionisti, attualmente distribuiti tra tre sedi diverse a Milano: Via Barozzi, Via Andegari e Via Marostica, dove si trova anche beLab, una società interamente controllata da BonelliErede, specializzata in servizi tecnologici integrativi a quelli legali tradizionali. La firma legale, con circa 600 addetti, occuperà parti di due edifici che compongono il complesso, distribuiti su 15 piani per una superficie totale di 15.000 metri quadrati.