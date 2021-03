Bonus baby sitter e congedo parentale: a chi spettano e come richiederli

Bonus baby sitter e congedo parentale, due misure necessarie per migliaia di famiglie italiane che ritornate a vivere "l'incubo zona rossa". Tra scuole chiuse, sempre più dad e smartworking, il Governo si appresta a varare un nuovo pachetto di misure speciali per sostenere i nuclei famigliari in difficoltà, attraverso il rinnovo del bonus baby sitter, congedo parentale e smartworking. Vediamo nel dettaglio le misure inserite nel decreto legge n.30 del 2021 e in particolare a chi spettano bonus baby sitter e congedo parentale e come fare richiesta per ottenerli.

Bonus baby sitter, a chi spetta e come richiederlo

Il bonus baby sitter consiste in aiuto che lo Stato concede alle famiglie dall'importo di un limite massimo di cento euro settimanali. Si tratta di una misura rivolta a tutti i lavoratori autonomi, operatori sanitari, medici e forze dell'ordine, che possiedono figli conviventi minori di quattordici anni. Il bonus baby sitter, erogato tramite il libretto famiglia, può essere utilizzato in diversi luoghi e attività: dai centri estivi ai servizi integrativi per l'infanzia, dai servizi socio educativi territoriali ai centri ricreativi. Può essere richiesto anche dai lavoratori che non sono iscritti all'INPS, ma ad altre casse di previdenza. Infine, il genitore che usufruisce del bonus baby sitter non può accedere anche agli altri bonus Covid, come bonus asilo e congedo parentale.

Congedo parentale, a chi spetta e come richiederlo

Anche il congedo parentale rientra tra le misure Covid straordinarie, messe in campo dal Governo con il nuovo Decreto Legge 2021. Si tratta di un'indennità straordinaria pari al 50% della retribuzione in favore dei genitori che hanno bambini sotto i quattordini anni o con disabilità grave. Mentre, chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, può astenersi dal lavoro con divieto di licenziamento. Le domande di richiesta sia per i bonus baby sitter che per i congedo parentale potranno avvenire tramite il sito ufficiale dell'INPS, il quale provvederà a verificarle seguendo l'ordine cronologico.