Bonus casa: gli incentivi 2020 più utili per ristrutturare casa. La guida

Superbonus al 110%, ecobonus, bonus facciate, bonus mobili ed elettrodomestici, sono diverse le possibilità che un cittadino ha a disposizione per realizzare lavori interni ed esterni alla propria abitazione. Ristrutturare casa, di questi tempi, utilizzando tutte le agevolazioni messe a disposizione dal Governo, può rivelarsi un'occasione da non perdere per molti nuclei famigliari aventi determinati requisiti reddituali.

Dal Superbonus al 110% a tutti gli altri: ristrutturare casa nel 2020

Il Decreto Rilancio – decreto numero 34 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 – ha previsto una serie di bonus per tutti coloro che nel 2020 hanno deciso di ristrutturare casa. La prima condizione per poter beneficiare degli sgravi fiscali è aver effettuato gli interventi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La detrazione fiscale, invece, verrà recuperata in un lasso temporale di 10 anni.

Nell’ambito delle ristrutturazioni, comunque, è possibile richiedere anche bonus aggiuntivi come quello per l’acquisto di mobili o elettrodomestici che permette di ottenere un rimborso del 50% su un tetto massimo di spesa pari a 10.000 euro.

Bonus facciate 2020

Uno dei primi bonus casa 2020 per i quali è possibile fare richiesta anche senza interventi di ristrutturazione, in quanto è un bonus autonomo, è il bonus facciate 2020. Per poter beneficiare degli sgravi fiscali, però, è necessario far corrispondere a questo intervento un precedente intervento di efficientamento energetico: in questo caso la spesa detraibile ammonta al 110%. I requisiti minimi per poter richiedere il bonus facciate – confermato anche dall’articolo 25 della legge di Bilancio 2020– si rifanno alle condizioni dell’ecobonus al 110%: dunque, occorre migliorare la classe energetica dell’edifizio di almeno due classi, o – qualora non sia possibile – dimostrare almeno l’aumento di una classe energetica. Possono richiedere il bonus facciate sia i soggetti privati titolari di un immobile privato, sia tutte le persone fisiche assoggettate all’IRPEF. Inoltre, il bonus è stato esteso anche ai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (compresi alberghi o società).

Bonus infissi e finestre 2020

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di infissi e finestre, per tutto il 2020 è possibile beneficiare di un bonus che dà diritto a una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute. La misura va di pari passo con il bonus mobili 2020, al quale possono accedere tutti quei soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione edilizia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Per poter richiedere il bonus infissi e finestre 2020 occorre rispettare determinati requisiti, presentare alcuni documenti ed effettuare il pagamento dei beni in una certa modalità (bonifico parlante o bonifico online bancario o postale). Occorre anche dichiarare il 50% delle spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e conservare i documenti necessari per un certo periodo di tempo (almeno 10 anni).

Bonus elettrodomestici

All’interno del pacchetto dei bonus casa 2020 vi sono anche incentivi sull’acquisto di caldaie o condizionatori. Questo tipo di strumentazioni rientrano anche nel cosiddetto bonus elettrodomestici, ma devono essere spese eseguite successivamente a interventi di ristrutturazione di un immobile. Anche per questi due bonus valgono le precedenti regole riguardanti l’ecobonus e dunque il termine ultimo per la richiesta dei benefici è il 31 dicembre 2020. Lo sconto sarà beneficiabile sottoforma di cessione del credito (recuperabile sull’IRPEF in 10 anni) o come sconto immediato in fattura a fronte di un pagamento avvenuto con bonifico parlante o bonifico bancario o postale ordinario.

Bonus verde

Un’ultima misura inserita nel pacchetto dei bonus casa 2020 riguarda i terrazzi e i giardini ed è stata nominata bonus verde. Grazie a questo tipo di bonus è possibile ottenere uno sconto del 36% fino a una spesa massima di 5.000 euro per attrezzare giardini, balconi e terrazze sia privati sia condominiali nel corso del 2020.