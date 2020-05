Borsa, cordata con Cdp. Piano Mediobanca sul tavolo del Mef. Rumors

Fra i francesi di Euronext e la City londinese spunta Cassa Depositi e Prestiti per Borsa Italiana. Secondo quanto rivela Milano Finanza, il braccio armato del Tesoro che gestisce il risparmio postale degli italiani guidato da Fabrizio Palermo starebbe per diventare il prossimo protagonista del risiko dello borse allestendo la cordata italiana per rilevare Piazza Affari dal London Stock Exchange (Lse).





In realtà, ricorda MF, il listino tricolore che a sua volta gestisce la profittevole piattaforma Mts Spa sui titoli di Stato ed Elite, progetto che coinvolge 1.300 Pmi non quotate ma da portare sul mercato, non è ufficialmente in vendita.

Ma il cambio degli assetti proprietari sulla controllante Lse potrebbe fornire un assist all’Unione europea nel mezzo delle complesse trattative sulla Brexit.



Bruxelles infatti sul tavolo potrebbe anche mettere sul tavolo la cessione di un asset come Borsa, che piace molto ai francesi di Euronext in cambio del via libera all’accordo dell’uscita di Londra. Il 26 giugno, spiega ancora il quotidiano del gruppo Class, l’Ue dovrà esprimersi sull’acquisizione della banca dati Refinitiv da parte di Lse, deal da 27 miliardi di dollari che sposta il baricentro dei soci fuori dall’Europa, visto che il 55% di Refinitiv è del fondo Blackstone. Il progetto su cui vi sarebbe la regia di Mediobanca dovrebbe essere visionato oggi dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.