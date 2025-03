Borsa, Europa positiva: occhi su Bce e piano tedesco. Piazza Affari in rialzo: scatta Stellantis dopo la "pausa" sui dazi

Borse europee positive, Piazza Affari in rialzo

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in scia con i listini asiatici. I mercati guardano al piano di investimenti della Germania, mentre si attendono le decisioni della Bce sul taglio dei tassi e le prospettive future. Sotto i riflettori anche lo slittamento dei dazi Usa sulle auto per Canada e Messico. Positive Francoforte (+0,71%) e Parigi (+0,64%). Poco mossa Londra (-0,04%).

Apertura in rialzo anche per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale a 38.769 punti (+0,65%). In particolare, sul listino milanese balzo di Tim in Borsa dopo i conti di ieri. Il titolo è il migliore del listino a +4,77%. Tim ha registrato un risultato netto consolidato nella seconda meta' del 2024, che rappresenta il primo semestre post cessione di NetCo, positivo per 139 milioni di euro. Su base annua si è invece registra una perdita che, per l'intero esercizio, è in calo del 67% anno su anno a 364 milioni di euro. Bene anche Poste che sale del 2,82% con l'upgrade del giudizio di JP Morgan. Stellantis infine guadagna il 2,89% dopo la pausa di un mese dei dazi nel settore auto in Messico e Canada, annunciata ieri dalla casa bianca.

Spread in calo a 109 punti, nuovo balzo dei rendimenti di Stato

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 109 punti, dai 110 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,96 dal 3,89 per cento. Nuovo balzo dei rendimenti dei titoli di Stato, con il piano per gli investimenti annunciato dalla Germania e quello per aumentare la spesa militare europea. Il bund tedesco sale di 10 punti base al 2,88%,portandosi ai livelli di ottobre 2023. In aumento anche i tassi della Francia al 3,58% (+9 punti) e quello della Spagna al 3,48% (+8 punti).